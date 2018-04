Amazon: 100 millions d'abonnés au service Prime

AMAZON.COM

San Francisco - Le géant américain Amazon a indiqué mercredi que plus de 100 millions de personnes étaient abonnées à son service Prime, qui propose notamment livraisons gratuites et accès à son service de streaming vidéo.C'est la première fois qu'Amazon publie un chiffre sur ses abonnés au service Prime, qui constitue aujourd'hui un axe majeur de son modèle économique."Treize ans après son lancement, nous avons dépassé les 100 millions de membres Prime payants dans le monde entier", a indiqué le patron-fondateur du groupe, Jeff Bezos, dans sa traditionnelle lettre aux actionnaires publiée mercredi sur le site d'Amazon, basé à Seattle."En 2017, Amazon a livré plus de cinq milliards de produits avec Prime dans le monde entier", a-t-il ajouté.Amazon avait annoncé en janvier une hausse du tarif mensuel d'abonnement à Prime aux Etats-Unis, qui passait de 10,99 dollars à 12,99 dollars. Le tarif à l'année est de 99 dollars.En France, le service est proposé à 5,99 euros par mois ou 49 euros l'année.Surtout connu pour être un géant de la vente sur internet, Amazon est aussi numéro un mondial de l'informatique en nuage (AWS), a des plateformes de streaming vidéo et musical et commercialise l'assistant numérique vocal Alexa, présent dans de nombreux appareils.Amazon emploie environ 560.000 personnes dans le monde et a dégagé en 2017 un bénéfice net de 3 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 178 milliards.jc/elc(©AFP / 18 avril 2018 23h24)