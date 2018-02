Amazon, un mastodonte multiforme

AMAZON.COM

San Francisco - L'américain Amazon, qui s'intéresse désormais à la santé, est un mastodonte aux activités très diversifiées. Voici les principaux faits et chiffres concernant le groupe et son fondateur Jeff Bezos.- Le roi du commerce en ligneAmazon vend son premier livre sur internet en 1995 et quatre ans plus tard élargit son catalogue à l'électronique, les jouets, les logiciels, les outils... Un an plus tard, "Marketplace" permet à d'autres distributeurs de vendre sur son site.Parallèlement, Amazon développe des technologies et des services logistiques (entrepôts, centre de tri...) qui lui permettent de livrer partout dans le monde dans des délais parfois très courts.En 2005, l'entreprise lance le service d'abonnement Prime, qui propose notamment la livraison gratuite. Prime est devenu un élément-clé du modèle économique d'Amazon car il permet d'assurer des revenus réguliers, de fidéliser les clients et de créer un écosystème. Selon les analystes du secteur, quelque 90 millions de personnes y sont abonnées, rien qu'aux Etats-Unis.