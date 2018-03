Ambassade américaine à Jérusalem: Netanyahu aimerait que Trump assiste à l'inauguration

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exprimé le souhait de voir le président américain Donald Trump assister à l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem en mai, et discutera de cette "possibilité" lors de leur entretien lundi à Washington.Rompant avec des décennies de politique américaine sur le sujet, le président Trump a annoncé le 6 décembre le transfert de l'ambassade des Etats-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem, provoquant la colère des Palestiniens et la satisfaction d'Israël.La diplomatie américaine a fait savoir que ce transfert aurait lieu en mai afin de coïncider avec le 70e anniversaire de la création de l'Etat d'Israël.S'exprimant à son départ pour les Etats-Unis dans la nuit de samedi à dimanche, Benjamin Netanyahu a fait part de son souhait d'inviter Donald Trump à y assister."Je veux le remercier. Je vais sans aucun doute discuter avec lui (Trump) de cette possibilité", a-t-il dit sans autre indication.La visite de M. Netanyahu intervient alors que les relations bilatérales sont au beau fixe. Le Premier ministre doit rencontrer lundi M. Trump, qu'il qualifie de "véritable ami" alors que le président américain mène une politique de soutien sans faille à Israël et à son gouvernement.(©AFP / 04 mars 2018 10h08)