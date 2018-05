Ambassade des Etats-Unis à Jérusalem: "grand jour" pour Israël (Trump)

Washington - Le président américain Donald Trump a salué lundi le transfert à Jérusalem de l'ambassade des Etats-Unis, y voyant "un grand jour pour Israël"."La montée en puissance vers la cérémonie qui aura lieu à 9H00 a déjà commencé", s'enthousiasme M. Trump sur Twitter, soulignant que la chaîne de télévision Fox, qu'il regarde assidument tous les matins, retransmettra la cérémonie en direct.Ivanka Trump et Jared Kushner, la fille aînée et le gendre du président américain qui sont aussi ses conseillers, prendront part à partir de 16H00 locales (13H00 GMT) avec des centaines de dignitaires des deux pays à la cérémonie.Resté à Washington, Donald Trump va s'exprimer par message vidéo lors de cette cérémonie.La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, et le transfert de l'ambassade installée jusqu'ici à Tel-Aviv, ont été annoncés par le président américain le 6 décembre, conformément à sa promesse de campagne mais en rupture avec des décennies de consensus international.Ce transfert coïncide avec le 70e anniversaire de la création de l'Etat d'Israël.Seize Palestiniens ont été tués lundi dans la bande de Gaza par des tirs de soldats israéliens à la frontière, où des milliers de personnes manifestent contre le transfert à Jérusalem de l'ambassade américaine en Israël, selon le ministère de la Santé local.(©AFP / 14 mai 2018 11h35)