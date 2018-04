Amélioration du taux de solvabilité des assureurs suisses

(synthèse actualisée avec cours de clôture)Zurich (awp) - Trois assureurs suisses ont amélioré leur situation financière sur le plan de la solvabilité en 2017. Zurich Insurance, Bâloise et Helvetia enregistrent chacun un taux de solvabilité supérieur à 200%, selon le calcul du Test suisse de solvabilité (SST) de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma).Lundi, Bâloise a publié un taux de solvabilité amélioré à 262% au titre de l'exercice 2017, contre une valeur de 214% un an plus tôt. Pour Zurich Insurance, il a progressé à 216% au 1er janvier 2018, contre 204% l'année précédente. Du côté d'Helvetia, il s'est inscrit à 212%, contre 165% précédemment.La loi suisse exige un taux de solvabilité supérieur à la barre de 100%. Tous les assureurs doivent publier ce taux au 30 avril.La Banque cantonale de Zurich (ZKB) souligne que tant pour Bâloise que pour Helvetia, les valeurs présentées sont supérieures aux estimations précédentes. Pour Zurich, le taux de solvabilité est en ligne avec les indications fournies auparavant.Les analystes rappellent que Swiss Re et Swiss Life ont d'ores et déjà publié leur taux de solvabilité la semaine dernière. Pour Swiss Life, il s'est inscrit à 170% et pour Swiss Re, la dernière valeur connue, publiée début avril, se fixait à 269%.Les assureurs cotés à la Bourse suisse sont dans l'ensemble "très bien capitalisés" et disposent de fonds propres nettement excédentaires pour faire face à toute éventualité.Vontobel qualifie le taux de solvabilité de Bâloise de "très confortable" et de bon augure pour la capacité à verser des dividende. Pour Helvetia, la valeur présentée est supérieure aux attentes. Elle devrait permettre de soutenir les ambitions de croissance du groupe et le versement de dividendes attrayants.A la Bourse suisse, les investisseurs ne l'ont pas entendu de cette oreille. Les deux assureurs affichant le meilleur taux de solvabilité, Bâloise (-0,6%) et Swiss Re (-0,2%), ont été relégués en queue de peloton, alors que Helvetia est resté stable, Zurich Insurance a grignoté 0,03%, et finalement seul Swiss Life (+0,6%) a surperformé le SMI de valeurs vedettes (+0,49%).ol/fr(AWP / 30.04.2018 18h11)