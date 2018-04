Améliorer la signalisation pour désengorger la LGV Paris-Lyon

Ljubljana - Avec l'installation d'un nouveau système de signalisation, la SNCF espère augmenter la capacité de la ligne à grande vitesse Paris-Lyon pour un coût de seulement quelques centaines de millions d'euros, et ainsi repousser d'au moins vingt ans le besoin de la doubler.La ministre des Transports, Elisabeth Borne, et la commissaire européenne, Violeta Bulc, ont avalisé mercredi une convention de financement pour l'installation de cette nouvelle signalisation, lors d'une rencontre sur les corridors transeuropéens à Ljubljana.Un tiers des TGV français passent sur la ligne Paris-Lyon, la plus fréquentée d'Europe, et elle est actuellement exploitée au maximum de ses capacités aux heures de pointe.L'installation du système de signalisation paneuropéen dit "ERTMS niveau 2" (European Rail Traffic Management System) doit permettre d'en augmenter la capacité de 25% d'ici 2025, en passant de 13 à 16 TGV dans chaque sens.Mme Borne a vanté "un projet au service de la modernisation du réseau, qui montre que l'innovation est une bonne réponse pour mieux utiliser nos infrastructures existantes"."C'est vraiment un exemple très parlant de ce qu'on peut faire grâce à la technologie, pour pouvoir offrir encore plus de services demain aux voyageurs, a fortiori dans un monde qui s'ouvre à la concurrence", a-t-elle ajouté lors d'une courte cérémonie dans la capitale slovène.L'Union européenne s'est engagée à apporter 117 millions d'euros sur un devis total de 608 millions pour la modernisation de l'axe, qui comprend également l'adaptation des postes de signalisation, un renforcement de la puissance électrique et des travaux dans les noeuds ferroviaires de Paris et Lyon.L'adaptation du système de signalisation doit permettre une gestion des circulations centralisée et "optimisée au sein d'une +tour de contrôle ferroviaire+", promet SNCF Réseau.Une nouvelle version de l'outil de gestion opérationnelle des circulations (GOC) servira en particulier à simuler les conséquences des retards détectés, et à proposer des solutions pour minimiser leur impact sur la ligne.- Signalisation embarquée -L'ERTMS est un système de signalisation paneuropéen, qui a vocation à se substituer progressivement aux dispositifs nationaux.La signalisation ferroviaire est "embarquée" à l'intérieur de la cabine du train, au lieu de s'afficher sur des panneaux et signaux lumineux aux abords des voies. Les échanges d'informations avec l'infrastructure se font en utilisant un réseau sans fil sécurisé et réservé au secteur ferroviaire (GSM-R).Le nouveau système permet la gestion en temps réel de l'espacement entre les trains. Il indique en permanence au conducteur, en fonction de l'occupation de la ligne et des caractéristiques du train, la vitesse optimale à adopter, et peut éventuellement lui ordonner de s'arrêter en cas de problème.En France, les nouvelles lignes à grande vitesse vers Strasbourg, Bordeaux ou la Bretagne en sont déjà équipées. Son l'installation sur Paris-Lyon est décrite par ses concepteurs comme "un défi", car SNCF Réseau "va le déployer pour la première fois sur une ligne en exploitation, sans interruption de trafic".L'idée est d'en faire une "référence pour le déploiement d'ERTMS sur l'ensemble du réseau à grande vitesse français", selon le groupe public.Il prévoit de déployer le nouveau système sur les lignes à grande vitesse Paris-Tours, Paris-Nantes et Paris-Lille, ainsi que sur une ligne classique, entre Marseille et Vintimille."Pour quelques centaines de millions d'euros, on peut augmenter la capacité et répondre aux besoins pendant vingt à vingt-cinq ans", a expliqué à l'AFP le PDG de SNCF Réseau, Patrick Jeantet. "S'il n'y avait pas cette possibilité, il faudrait investir dans de nouvelles lignes, et ça coûterait des milliards!"La saturation annoncée de Paris-Lyon, axe majeur du réseau français, a longtemps été avancée pour promouvoir son doublement.Une ligne nouvelle baptisée POCL, passant par Orléans et permettant la desserte de Clermont-Ferrand, a d'ailleurs été plus ou moins sérieusement étudiée jusqu'en 2015, mais le projet a été discrètement enterré depuis. Son coût était évalué au minimum à 13 milliards d'euros.(©AFP / 25 avril 2018 18h02)