Américains détenus par Pyongyang: Trump évoque un dénouement proche

Le président américain Donald Trump a laissé entendre mercredi soir, d'un tweet, qu'une annonce sur le sort des trois Américains détenus en Corée du Nord, qu'il a qualifié d'"otages", était imminente.Les Etats-Unis demandent depuis plusieurs mois la libération de ces trois hommes: Kim Hak-song, Kim Sang-duk et Kim Dong-chul.Plusieurs sources ont indiqué à l'AFP qu'ils pourraient avoir changé de lieu de détention en amont de leur possible libération à l'occasion - ou en amont - du sommet à venir entre Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong Un."Comme tout le monde le sait, l'administration précédente a longtemps demandé que trois otages soient libérés d'un camp de travail nord-coréen, mais sans succès", a écrit le président américain."Restez à l'écoute!", a-t-il ajouté, fidèle à son style très direct sur Twitter.Si Kim Dong-chul, un pasteur américano-coréen, a été arrêté pour espionnage et condamné en 2016 à dix ans de travaux forcés, les deux autres ont en revanche été interpellés en 2017, après l'arrivée de Donald Trump au pouvoir.Kim Hak-song et Kim Sang-duk, également connu sous le nom de Tony Kim, travaillaient tous deux pour l'Université des Sciences et de la Technologie de Pyongyang (USTP), établissement fondé par des chrétiens évangéliques étrangers. Ils ont été arrêtés pour "agissements hostiles".Selon Choi Sung-ryong, un activiste sud-coréen qui a des contacts au Nord, les trois hommes sont désormais "dans un hôtel de la banlieue de Pyongyang".Les trois Américains sont détenus séparément, a-t-il ajouté, mais les Nord-Coréens leur organisent des "sorties, ils reçoivent des soins médicaux et mangent de la bonne nourriture".Interrogé sur ces informations, le département d'Etat s'est montré très prudent."Nous ne sommes pas en mesure de confirmer la validité de ces informations", a déclaré à l'AFP un responsable sous couvert d'anonymat."Nous continuons de travailler pour faire en sorte que les ressortissants américains détenus en Corée du Nord rentrent à la maison dès que possible", a-t-il ajouté.La Maison Blanche a appelé de ses voeux leur libération avant le face-à-face Trump-Kim, dont la date et le lieu devraient être annoncés prochainement."Si la Corée du Nord libère les Américains détenus avant le sommet, ce sera une façon de démontrer leur bonne volonté", a souligné dimanche sur Fox News John Bolton, nouveau conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump.Après des années de montée des tensions sur les programmes nucléaire et balistique nord-coréens, la péninsule connaît depuis le début de l'année une remarquable détente, illustrée par le sommet récent entre les dirigeants du Nord et du Sud, à la frontière entre les deux pays.En visite à Pyongyang mercredi, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a dit espérer que les discussions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord permettront d'aboutir à "des progrès substantiels".La Chine souhaite "renforcer la communication ... (avec la Corée du Nord) et continuer à jouer un rôle positif dans la recherche d'une solution politique au problème de la péninsule coréenne", a-t-il poursuivi.Wang Yi et Ri Yong Ho s'étaient rencontrés début avril à Pékin, quelques jours après la visite en Chine de Kim Jong Un. Le leader nord-coréen, qui effectuait alors son premier déplacement à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir fin 2011, avait rencontré le président chinois Xi Jinping.Le dirigeant nord-coréen a également invité le président Xi pour une visite à Pyongyang mais aucune date n'a encore été fixée.