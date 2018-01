American Express dans le rouge, une première en près de 25 ans

L'émetteur de cartes de crédit American Express (AmEx) est tombé dans le rouge au quatrième trimestre, une première depuis près de 25 ans, en raison d'une lourde charge liée à la réforme fiscale adoptée récemment aux Etats-Unis.Il a dans la foulée suspendu son programme de rachats d'actions prévu au premier semestre, expliquant que cette décision était motivée par le fait qu'il entendait d'abord reconstituer ses niveaux de capitaux règlementaires.Cette annonce était mal accueillie à Wall Street où le titre perdait plus de 2% dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance.Lors des trois derniers mois de l'année 2017, le groupe new-yorkais a accusé une perte de 1,2 milliard de dollars, conséquence d'une révision de sa comptabilité suite à la récente réforme fiscale américaine, abaissant le taux d'imposition des entreprises.L'an dernier, le groupe était dans le vert, avec un bénéfice net de 825 millions de dollars.La perte annoncée jeudi n'est pas vraiment une surprise car AmEx avait déjà préparé le terrain en début de mois en indiquant inscrire dans ses comptes trimestriels une charge, qui s'est élevée à 2,6 milliards de dollars.Cette provision est due au coût du rapatriement aux Etats-Unis de bénéfices jusqu'ici détenus à l'étranger par des filiales et à la comptabilisation immédiate d'impôts qui avaient déjà été payés et dont une partie devait être remboursée ultérieurement (deferred tax assets - DTA).Hormis cette charge, AmEx est bénéficiaire: le bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, est de 1,58 dollar, supérieur au 1,54 dollar escompté en moyenne par les analystes financiers. Sur l'année, le bénéfice par action ajusté est de 5,87 dollars contre 5,85 dollars anticipés, soit un bénéfice net de 2,74 milliards de dollars, en chute de 49%.AmEx a réussi à augmenter ses revenus dans un environnement ultra concurrentiel: le chiffre d'affaires trimestriel est en croissance de 10,2% à 8,84 milliards de dollars et de 4,2% sur l'année à 33,47 milliards. Les analystes tablaient sur 8,72 milliards et 33,34 milliards respectivement.Les dépenses des propriétaires des cartes AmEx ont augmenté de 11% lors des trois derniers mois, les prêts de 14% et les défauts de paiement ont baissé.Pour l'année en cours, le groupe a livré une prévision de bénéfice plutôt optimiste, disant anticiper un bénéfice par action ajusté compris dans une fourchette de 6,90 et 7,30 dollars, contre 7,04 attendus à Wall Street. "Dans l'ensemble, nous estimons que la réforme fiscale sera positive pour l'économie américaine et American Express", a tenu à souligner le PDG Kenneth Chenault, qui sera remplacé à la fin du mois par Steve Squeri.(©AFP / 19 janvier 2018 07h39)