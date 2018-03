Amsterdam plongée dans le noir par une gigantesque panne d'électricité

NOS

La Haye - Une gigantesque panne d'électricité a plongé vendredi Amsterdam dans le noir, paralysant les tramways et contraignant de célèbres musées à fermer.La panne a commencé vers 11H00 (10H00 GMT) "après la coupure d'un câble électrique pendant des travaux d'excavation" au sud du quartier historique de la capitale néerlandaise, a expliqué la compagnie d'électricité Liander dans un communiqué.Le Rijksmuseum, qui héberge d'innombrables trésors artistiques tels que le célèbre tableau de Rembrandt "La Ronde de nuit", a été évacué et fermé, de même que le musée archéologique Allard Pierson, situé à proximité.D'autres musées de la ville, comme le musée Van Gogh et le musée d'art moderne Stedelijk, sont en revanche restés ouverts au public, selon la télévision publique NOS.Dans les rues, les passants s'amusaient à prendre en photo des tramways immobilisés par la panne.Selon la compagnie électrique, quelque 10.000 foyers sur les 28.000 affectés au total étaient à nouveau desservis vendredi soir, mais "il n'est pas possible de dire quand la totalité du courant sera rétablie".jhe/roc/fjb/pb(©AFP / 09 mars 2018 18h52)