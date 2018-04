Plusieurs anciens chefs d’État ou de gouvernement ont été incarcérés ces dix dernières années suite à des scandales financiers, à l'image de l'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye, en détention préventive depuis un an et condamnée vendredi à 24 ans de prison.Au Brésil, l'ex-président Lula, favori de la présidentielle d'octobre et condamné à 12 ans et un mois de prison, a jusqu'à la fin de cette journée pour se rendre.- Ehud Olmert (Israël): L'ancien Premier ministre (2006-2009) a été condamné à 27 mois de prison pour des scandales de corruption. Il a été libéré en juillet 2017 après un an et quatre mois passés en détention.D'autres chefs d'État ou de gouvernement ont été condamnés à de la prison ferme mais ont échappé à l'incarcération, après avoir bénéficié de grâce ou vu leur peine commuée.A l'image de l'ex-président sud-africain, Jacob Zuma, dont le procès pour corruption a été renvoyé au 8 juin, plusieurs anciens dirigeants sont par ailleurs actuellement poursuivis par la justice dans des affaires et risquent des peines de prison.(©AFP / 06 avril 2018 17h01)