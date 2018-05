Zurich (awp) - Andermatt Swiss Alps vend un lot immobilier pour 50,5 millions de francs à Taurus Andermatt. L'opération, comptabilisée le 16 mai, permet au développeur du complexe hôtelier haut de gamme des Alpes uranaises d'accélérer la vitesse de vente immobilière et de dégager des moyens pour le développement ultérieur du village de vacances Andermatt Reuss.L'ensemble du lot cédé comprend 25 biens, précise jeudi Andermatt Swiss Alps dans un communiqué. Il se compose dans le détail de cinq penthouses de l'hôtel de luxe Chedi Andermatt et de vingt appartements dans les maisons Biber, Gemse, Hirsch et Steinadler du village de vacances d'Andermatt Reuss. Les appartements restent dans le pôle de location d'Andermatt Swiss Alps jusqu'à la vente définitive."La vente d'appartements de vacance a de manière générale affiché une forte hausse au premier trimestre 2018", assure Franz-Xaver Simmen, le directeur général d'Andermatt Swiss Alps, cité dans le communiqué. Les prix de ventes devraient ainsi augmenter dans un futur proche.L'actionnaire majoritaire de Taurus Andermatt est Urs Wietlisbach, via sa société de participation WieInvest. Les actionnaires minoritaires ne sont autres que l'investisseur égyptien Samih Sawiris, dont le groupe Orascom détient 49% des parts d'Andermatt Swiss Alps, et une personne privée dont l'identité n'a pas été dévoilée.tn/al(AWP / 17.05.2018 08h15)