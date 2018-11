Angela Merkel en route pour le G20 après une panne "sérieuse"

IAG - INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP

Berlin - Un vol Iberia avec Angela Merkel à bord a décollé vendredi matin de Madrid pour Buenos Aires où la chancelière doit rejoindre en retard le sommet du G20 après une panne de l'appareil gouvernemental allemand.L'avion a décollé à 08H22 GMT (09H22 GMT), selon le site de la compagnie. La chancellerie avait précédemment indiqué que Mme Merkel était à bord de ce vol IB6849 sur lequel elle a dû se rabattre après l'atterrissage d'urgence jeudi soir à Cologne de son avion en raison de défaillances techniques "sérieuses".Le capitaine de l'avion, "le plus expérimenté de l'équipage" gouvernemental, selon la chancelière, a évoqué "un arrêt sans précédent des systèmes de communication", selon le journal régional Rheinische Post.D'après le site du magazine Spiegel, les communications sont pourtant normalement garanties par des systèmes de secours. Or ceux-ci n'ont pas fonctionné, semble-t-il, si bien que le cockpit n'a pu communiquer avec l'extérieur qu'à l'aide d'un téléphone satellite.L'avion gouvernemental a finalement rebroussé chemin alors qu'il survolait les Pays-Bas pour atterrir dans l'ouest de l'Allemagne."C'était un dysfonctionnement sérieux", a dit Mme Merkel, selon l'agence DPA qui voyage avec la chancelière. Elle a aussi remercié "un équipage excellent".L'armée de l'air a pour sa part exclu vendredi matin que la panne ait pu être provoquée par un acte de sabotage."Il n'y a pas le moindre d'indice laissant penser qu'il s'agisse d'un acte criminel", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la Luftwaffe, qui est en charge de la flotte d'avions gouvernementaux.Cette flotte a connu ces dernières années une série de pannes qui ont bloqué divers responsables allemands au sol.Mi-octobre, le Konrad Adenauer, l'Airbus sur lequel était aussi Mme Merkel jeudi, avait connu des déboires en Indonésie et contraint le ministre des Finances à rentrer d'une réunion du Fonds monétaires international (FMI) à bord d'un avion de ligne commerciale. Des rongeurs avaient attaqué d'importants câbles électriques.Mme Merkel ratera le coup d'envoi du G20 et la tenue de ses rencontres bilatérales prévues vendredi avec le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping était incertaines.Elle ne devrait pas non plus être présente pour la traditionnelle "photo de famille" qui réunit les chefs d'Etat ou de gouvernement des 20 pays composant le G20.yap-alf/ylf/lb(©AFP / 30 novembre 2018 09h23)