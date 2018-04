Année 2017 contrastée pour l'assureur maladie Groupe Mutuel

Sion (awp/ats) - Année 2017 tout en contraste pour le Groupe Mutuel: l'assureur maladie valaisan affiche un résultat en forte hausse à 179 millions de francs, mais a perdu 160'000 assurés."Ne nous voilons pas la face, les résultats en termes d'assurés de base ne sont pas satisfaisants", a indiqué le directeur général Paul Rabaglia devant la presse réunie jeudi au nouveau site administratif du groupe à Sion. Mais la perte de 160'000 assurés (-13%) était planifiée et attendue.Le Groupe Mutuel a en effet augmenté ses primes 2018, parfois de manière très importante, afin de renforcer son taux de réserve le plus rapidement possible et "atteindre le niveau légal". L'impact sur le nombre d'assurés ne s'est pas fait attendre.Malgré ces pertes, le groupe réalise de bons résultats en 2017. Pour l'ensemble du secteur santé, il boucle avec un excédent de 179 millions de francs environ, alors qu'il essuyait une perte nette de 1,3 million de francs en 2016.Le chiffre d'affaires du secteur santé s'élève à 5,66 milliards de francs (5,35 milliards de francs en 2016). "Après deux exercices difficiles, le résultat 2017 atteint 179 millions de francs et renforce ainsi les fonds propres dans l'ensemble des activités", a souligné Paul Rabaglia.Dans le domaine de l'assurance obligatoire (AOS), le chiffre d'affaires s'élève à 4,7 milliards de francs (+4,9%). Le groupe a stabilisé le nombre de ses assurés pour l'AOS en 2017, mais en a perdu 13% dès l'adaptation des primes 2018.NOUVELLE STRUCTURE JURIDIQUELe Groupe Mutuel s'est doté d'une nouvelle structure juridique: d'association, il est devenu une société anonyme (Groupe Mutuel Services SA) intégrée dans une holding (Groupe Mutuel Holding SA,) elle-même chapeautée par une fondation à but non lucratif.Selon Karine Perraudin, présidente du groupe, cette nouvelle structure est "plus simple, plus efficace et plus transparente". Elle permet aussi de "faciliter la diversification, notamment au travers de la prise de participation dans des nouveaux modèles d'affaires".Le Groupe Mutuel a présenté ses résultats 2017 dans son nouveau site administratif de Sion. Ce dernier regroupe quelque 630 collaborateurs qui étaient jusqu'ici répartis dans plusieurs immeubles du chef-lieu valaisan.ats/jh(AWP / 12.04.2018 13h07)