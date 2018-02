Année morose pour le livre français sauf la BD, selon une étude

L'année 2017 aura été une année médiocre pour le monde de l'édition avec un marché en recul de 1,1% en valeur en France, selon une étude publiée vendredi par le magazine spécialisé Livres Hebdo."Les ventes de livres plutôt bien orientées au deuxième semestre n'ont pas suffit à sauver une année 2017 plombée par l'impact des rendez-vous électoraux du premier semestre. La bande dessinée est le seul secteur à afficher une progression", analyse l'hebdomadaire qui a réalisé cette étude avec l'institut I+C.Après l'embellie de 2015 (+1,8%), la stabilité de 2016 (0%), le marché de l'édition connaît un reflux comme ce fut le cas pendant cinq années consécutives (de 2010 à 2014).Mois après mois, souvent dans des proportions très importantes: -3,5% en janvier comme en février, -2% en mars, -9% en avril, -3% en mai, -4,5% en juin.L’embellie de juillet (+4,5%) a donné le signal d’une inversion de tendance, mais la reprise est restée modeste avec +1% en août, +1,5% en septembre, un tassement de -1,5% en octobre, +3% en novembre et +1% en décembre.Seule la bande dessinée affiche de bons résultats (+2%). Le livre le plus vendu de l'année (toutes catégories confondues) est le 37e album des aventures d'Astérix, "Astérix et la transitalique".Pour les éditeurs, c'est principalement le calendrier électoral qui a causé la désaffection des lecteurs. "On ne pourra en tout cas reprocher aux éditeurs ni une augmentation des prix du livre (qui continuent d'évoluer au-dessous du niveau de l’indice général des prix) ni une hausse de la production", souligne Livres Hebdo.Un total de 68.735 nouveautés et nouvelles éditions ont été publiées en 2017, quasiment à l'égal des années précédentes.A l'étranger, la Chine affiche des résultats éclatants avec une hausse de 14,55% de son marché du livre. Des résultats encourageants ont également été enregistrés aux États-Unis (+1,9%) même si aucun titre n'a dépassé le million d'exemplaires.Des hausses ont aussi été enregistrées en Espagne (+4%) et en Italie (+3,36%) grâce notamment à la mise en place du "pass culture", une carte de 500 euros offerte par le gouvernement aux jeunes de 18 ans. Un "pass culture" similaire est envisagé en France cette année.En revanche, le marché du livre a plongé en Norvège (-2,7%), en Allemagne (-2%) et au Japon (-3%).(©AFP / 02 février 2018 12h47)