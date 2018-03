Annonces protectionnistes de Trump: Theresa May "profondément préoccupée"

Londres - La Première ministre Theresa May est "profondément préoccupée" par les annonces protectionnistes du président américain Donald Trump, qui compte imposer des taxes douanières sur les importations d'acier et d'aluminium, a indiqué dimanche Downing Street.Mme May s'est entretenue dimanche au téléphone avec Donald Trump et "a exprimé sa profonde préoccupation face à l'annonce prochaine du président de taxes douanières sur l'acier et l'aluminium, notant qu'une action multilatérale était le seul moyen de résoudre le problème de la surcapacité mondiale dans l'intérêt de toutes les parties".Donald Trump a annoncé jeudi soir son intention d'imposer la semaine prochaine des droits de douane de 25% pour l'acier et de 10% pour l'aluminium sur les importations aux Etats-Unis afin de protéger l'industrie sidérurgique nationale. L'Union européenne a riposté en annonçant vendredi préparer des mesures de rétorsion sur des produits américains, dont les motos Harley-Davidson, le whisky bourbon et les jeans Levi's.Chantre du "Made in America", M. Trump a durement critiqué les accords commerciaux négociés par ses prédécesseurs, les accusant d'être responsables de la perte de millions d'emplois industriels aux Etats-Unis.Après sa sortie de l'Union européenne prévue le 29 mars 2019, le Royaume-Uni pourra signer des accords commerciaux avec d'autres pays, dont les Etats-Unis.Theresa May avait été la première dirigeante étrangère à rendre visite au président américain après son entrée en fonction, mais depuis la "relation spéciale" entre les deux pays a été ternie par plusieurs épisodes de tension, et la visite du président américain à Londres a été repoussée.(©AFP / 04 mars 2018 16h35)