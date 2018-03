Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Neuchâtel, 20 mars 2018 (OFS) - L'édition 2018 de l'Annuaire statistique de la Suisse, qui vient de paraître, marque le 125e anniversaire de l'ouvrage. Aucune autre publication de l'Office fédéral de la statistique (OFS) n'a une aussi longue tradition et une telle importance pour les utilisateurs de tous horizons. En plus du contenu habituel, qui éclaire l'évolution tout au long de l'année de la société, de l'économie, du territoire et de l'environnement en Suisse, l'édition 2018 comprend divers compléments mettant en valeur l'ouvrage lui-même et son histoire.(Admin.ch / 20.03.2018 09h15)