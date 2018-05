Annulation du sommet Trump-Kim: Guterres "profondément préoccupé"

Genève - Le chef de l'ONU s'est dit jeudi "profondément préoccupé" par l'annulation du sommet qui était prévu entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong Un, appelant les deux parties à avoir des "nerfs d'acier" pour engager un dialogue."Je suis profondément préoccupé par l'annulation du sommet prévu à Singapour entre le président des Etats-Unis et le leader de la République populaire démocratique de Corée", a déclaré Antonio Guterres lors de la présentation de son agenda pour le désarmement à Genève."J'exhorte les parties à poursuivre leur dialogue pour trouver une voie vers une dénucléarisation pacifique et vérifiable de la péninsule coréenne", a-t-il ajouté, devant un parterre d'ambassadeurs et d'étudiants réunis dans une salle de l'université de Genève.S'exprimant ensuite devant des médias, il a demandé "aux deux parties (...) des nerfs d'acier pour que (l')on puisse mettre en place un processus de dialogue capable de trouver les moyens d'arriver à un objectif qui doit être un objectif commun de nous tous : la dénucléarisation vérifiable et pacifique de la péninsule coréenne"."Ce qui s'est passé aujourd'hui démontre l'importance de l'agenda du désarmement et en même temps, il faut dire que je considère que les puissances nucléaires, dont les Etats-Unis, ont un rôle absolument clé dans l'établissement d'un processus de désarmement qui soit un processus de désarmement crédible", a-t-il également dit.C'est par un bref courrier d'une vingtaine de lignes adressé au dirigeant trentenaire que le 45e président des Etats-Unis, Donald Trump, a annoncé sa décision de renoncer au face-à-face du 12 juin à Singapour, très attendu en Asie et à travers le monde, dont il avait lui-même accepté le principe, à la stupéfaction générale."J'estime qu'il n'est pas opportun, à ce stade, de maintenir cette rencontre", indique le locataire de la Maison Blanche dans ce texte rendu public par l'exécutif américain le jour même où Pyongyang annonçait le démantèlement de son site d'essais nucléaires de Punggye-ri, dans le nord-est du pays.De son côté, la Corée du Nord, après des mois de rapprochement et de détente diplomatique, a opéré la semaine dernière un spectaculaire retour à sa rhétorique traditionnelle, annulant une rencontre intercoréenne et évoquant la possibilité de remettre en cause le tête-à-tête très attendu.C'est finalement Donald Trump, qui après plusieurs semaines de déclarations très optimistes sur la tenue de ce premier face-à-face entre un président américain en exercice et un représentant de la dynastie des Kim, qui règne sur la Corée du Nord depuis plus d'un demi-siècle, qui a annoncé l'annulation de la rencontre.(©AFP / 24 mai 2018 16h27)