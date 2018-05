Annulation du sommet Trump-Kim: "profonds regrets" du président sud-coréen

Séoul - Le président sud-coréen Moon Jae-in a exprimé ses "profonds regrets" après l'annulation par Donald Trump d'un sommet très attendu avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong, a indiqué la présidence sud-coréenne."Il est profondément regrettable que le nord américano-nord-coréen n'ait pas lieu comme prévu", le 12 juin à Singapour, a affirmé M. Moon lors d'une réunion d'urgence convoquée après l'annonce du président américain."La dénucléarisation de la péninsule coréenne et une paix durable sont une tâche historique qui ne peut être abandonnée ou différée", a déclaré le président sud-coréen, selon qui la façon dont Washington et Pyongyang communiquent ne facilite pas les choses."J'espère que les dirigeants résolvent ce problème à travers un dialogue plus direct et proche", a-t-il ajouté.La réunion d'urgence convoquée à la présidence sud-coréenne a notamment rassemblé le chef des services secrets et le ministre de la Réunification. Elle visait à tenter de "comprendre quelles sont les intentions du président Trump et leur signification, selon le porte-parole de la présidence, Kim Eui-kyeom.Dans un spectaculaire retournement, Donald Trump a annulé jeudi le sommet historique prévu dans moins de trois semaines à Singapour avec le leader nord-coréen Kim Jong Un, dénonçant "l'hostilité" du régime de Pyongyang."J'estime qu'il n'est pas opportun, à ce stade, de maintenir cette rencontre", indique le locataire de la Maison Blanche dans une lettre à Kim Jong Un rendue public par l'exécutif américain le jour même où Pyonyang annonçait le démantèlement de son site d'essais nucléaires de Punggye-ri, dans le nord-est du pays.Washington exige une dénucléarisation "complète, vérifiable et irréversible" de la Corée du Nord.Après des mois de rapprochement et de détente diplomatique, marquée notamment par un sommet intercoréen le 27 avril, la Corée du Nord a opéré la semaine dernière un spectaculaire retour à sa rhétorique traditionnelle, annulant une rencontre avec le Sud et évoquant la possibilité de remettre en cause le sommet prévu avec Donald Trump.(©AFP / 24 mai 2018 17h18)