Antitrust: l'UE s'apprête à un accord à l'amiable avec Gazprom cette semaine (sources)

Bruxelles - L'Union européenne s'apprête à accepter cette semaine les concessions proposées par le géant russe Gazprom pour dissiper les reproches qui lui sont faits d'abus de position dominante dans huit pays d'Europe de l'Est, ont indiqué mardi à l'AFP deux sources proches du dossier."Il va y avoir un accord à l'amiable entre la Commission européenne et Gazprom. Il va par conséquent échapper à une amende (qui aurait pu atteindre jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires mondial, ndlr)", a précisé une première source sous couvert de l'anonymat, attendant une annonce jeudi dans la capitale européenne.Une seconde source à Bruxelles a confirmé que "Gazprom ne va pas devoir payer d'amende. L'annonce de la Commission européenne est prévue pour jeudi".Contactés par l'AFP, ni Gazprom, ni la Commission européenne n'étaient joignables pour confirmer cette information.Il y a un peu moins de trois semaines, le gazier public polonais PGNiG s'était déjà inquiété de voir Gazprom échapper à une sanction financière de Bruxelles, après une enquête de sept ans contre le géant contrôlé par l'Etat russe."Ne laissez pas Gazprom s'en tirer après avoir abusé du marché", s'était emporté le patron de PGNiG Piotr Wozniak, dans une tribune parue sur le site européen du magazine Politico, après avoir vu une version confidentielle d'un document de la Commission."L'accord à l'amiable entre la Commission européenne et Gazprom va vers davantage de flexibilité pour les clients du gazier russe dans leurs conditions de contrat", a précisé l'une des sources proches du dossier à l'AFP."Il y aura également davantage de flexibilité pour la livraison des produits", a-t-elle ajouté.Après avoir ouvert une enquête en 2011, la Commission, gardienne de la concurrence dans l'UE, était passée à l'offensive en avril 2015 en accusant Gazprom d'abus de position dominante sur plusieurs marchés en Europe centrale et orientale, à savoir la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie.En mars 2017, elle s'était dite satisfaite des engagements proposés par Gazprom et avait alors invité tous ses clients et toutes les parties prenantes dans cette affaire à se prononcer sur ces engagements.L'exécutif européen était ensuite revenu vers le gazier russe pour qu'il dissipe les derniers problèmes soulevés par les parties concernées.(©AFP / 22 mai 2018 14h36)