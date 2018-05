Appel à une grève de 72 heures du secteur pétrolier au Brésil

Sao Paulo - Le principal syndicat de travailleurs du secteur pétrolier au Brésil a fait un appel à une grève de 72 heures à partir de mercredi, dans un pays déjà paralysé depuis neuf jours par un grève des transporteurs routiers.La Fédération Unique des Pétroliers (FUP) réclame une réduction des prix des carburants et du gaz de cuisine, la fin de la politique de vente d'actifs de Petrobras et la démission du président de cette compagnie publique, Pedro Parente.Les transporteurs routiers, qui revendiquaient également une baisse du prix des carburants, ont obtenu dimanche une forte réduction des tarifs du gazole. Leur mouvement donnait des signes d'essoufflement mardi, mais de nombreux grévistes restaient mobilisés.En ce qui concerne le secteur pétrolier, la FUP a également exprimé dans un communiqué son opposition à toute éventuelle privatisation de Petrobras, tout en critiquant la nouvelle politique tarifaire de la compagnie, qui s'est alignée sur les cours internationaux depuis fin 2016."Cette politique tarifaire (...) qui a causé la hausse vertigineuse des prix des carburants est la conséquence directe du plus grand démantèlement de l'histoire de Petrobras. Les coupables de ce chaos sont Pedro Parente et le président Michel Temer", affirme le communiqué.Mardi, le chef du gouvernement Eliseu Padilha a écarté tout départ de Pedro Parente, qu'il a qualifié de "gestionnaire efficace".M. Parente est arrivé à la présidence de Petrobras en 2016, avec pour mission de relancer un groupe qui accusait de fortes pertes et se trouvait au coeur d'un vaste scandale de corruption.Il a lancé un vaste plan de vente d'actifs pour renflouer les caisses a mené une politique de "transparence" en réajustant les prix des carburants de façon quotidienne, s'alignant sur les cours internationaux.C'est cette politique tarifaire qui a provoqué la grève des transporteurs routiers, exaspérés par la hausse récente du prix du gazole.(©AFP / 29 mai 2018 21h11)