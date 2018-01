Appels à la vengeance aux funérailles d'un colon israélien tué en Cisjordanie

Colonie israélienne de Havat Gilad (Territoires palestiniens), 10 jan 2018 (AFP) - L'armée israélienne a déployé ses forces mercredi autour de la ville de Naplouse en Cisjordanie occupée, à la recherche des meurtriers d'un colon enterré au milieu d'appels à la vengeance contre les Palestiniens.Les soldats ont installé des checkpoints aux entrées et sorties de la grande ville du nord du territoire palestinien occupé, contrôlant méticuleusement les identités et fouillant les véhicules arrêtés en de longues colonnes, ont constaté les journalistes de l'AFP.L'armée a aussi mobilisé des renforts pour prendre part à la chasse à l'homme mais aucune arrestation n'avait été rapportée en soirée en lien direct avec le meurtre.Le rabbin Raziel Shevah, 35 ans, a été tué par balles mardi soir alors qu'il circulait dans sa voiture près de la colonie de Havat Gilad où il vivait. Un véhicule s'est porté à sa hauteur avant que ses occupants n'ouvrent le feu, selon les médias. Au total, 22 impacts de balle ont été dénombrés.Des responsables israéliens ont dénoncé un acte commis par des Palestiniens dans un contexte de fortes tensions persistantes entre les deux parties. La branche armée du mouvement palestinien Hamas, grand ennemi d'Israël, a salué l'attaque.Des centaines de personnes ont enterré Raziel Shevah à Havat Gilad, conformément à ses voeux selon sa famille. Située à quelques kilomètres de Naplouse, cette colonie est "sauvage", c'est-à-dire illégale non seulement aux yeux du droit international mais aussi de la loi israélienne.- Poursuivre la colonisation -Les enterrements dans les colonies "sauvages" sont extrêmement rares, compte tenu de leur statut, et Raziel Shevah est le premier habitant de Havat Gilad à être inhumé sur place, selon ses proches."Vengeance, vengeance", ont scandé des dizaines de jeunes, interrompant le discours du ministre de l'Education Naftali Bennett, ardent défenseur de la colonisation des territoires palestiniens occupés, venu représenter le gouvernement aux obsèques."La meilleure vengeance, c'est de construire", a-t-il répondu, c'est-à-dire de poursuivre la colonisation, illégale au regard du droit international. S'adressant au Premier ministre Benjamin Netanyahu, il a joint sa voix à celle de plusieurs ministres pour l'appeler à "légaliser" Havat Gilad.Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a indiqué avoir ordonné à ses services d'examiner la possibilité de "légaliser" Havat Gilad, habitée par des colons convaincus que la Cisjordanie est une terre juive pour des raisons religieuses et historiques.Environ 400.000 colons israéliens mènent une coexistence conflictuelle avec 2,6 millions de Palestiniens en Cisjordanie.L'assassinat de Raziel Shevah a attisé les flammes, y compris côté américain, contre l'Autorité palestinienne -qui fait office de gouvernement dans les zones de Cisjordanie sous son contrôle- à laquelle les Israéliens reprochent de soutenir financièrement les auteurs d'attentats emprisonnés ainsi que leurs proches, encourageant ainsi les violences."Un Israélien père de six enfants a été tué de sang-froid par des terroristes palestiniens", a écrit l'ambassadeur américain en Israël, David Friedman, sur Twitter. "Le Hamas tresse les louanges des meurtriers et les lois de l'Autorité palestinienne vont récompenser financièrement les auteurs de l'attaque. Ne cherchez pas plus loin pour voir pourquoi il n'y a pas de paix".Le ministère palestinien des Affaires étrangères a réagi en dénonçant une "attitude partiale et sélective" de M. Friedman et en accusant les Etats-Unis de compliquer toute relance du processus de paix israélo-palestinien.Selon des chiffres du ministère israélien de la Défense publiés mardi, l'Autorité palestinienne a versé en 2017 1,2 milliard de shekels (300 millions d'euros), soit 7% de son budget annuel, aux auteurs d'attentats emprisonnés par Israël et à leurs familles.Un Palestinien condamné de trois à cinq ans de prison reçoit l'équivalent de 600 dollars par mois, un autre qui purge une peine de 20 à 35 ans a droit à 2.900 dollars jusqu'à la fin de sa vie.Le ministre israélien de la Défense a annoncé son intention de présenter un projet de loi permettant à Israël de soustraire le total de ces aides de l'argent qu'Israël reverse à l'Autorité palestinienne au titre des taxes prélevées sur les biens destinés aux territoires palestiniens.Malgré les pressions, l'Autorité palestinienne a toujours refusé de mettre fin à ces paiements, tant le prestige des milliers de prisonniers est grand.Qaddoura Farès, président du Club des prisonniers palestiniens interrogé par l'AFP, n'a pas contesté les chiffres israéliens. Mais il a justifié le soutien pécuniaire aux prisonniers et leurs proches comme "une obligation légale, morale et humanitaire". Une éventuelle retenue israélienne sur les taxes reversées à l'Autorité serait "un acte de piraterie de la part du gouvernement d'occupation", a-t-il dit.(©AFP / 10 janvier 2018 19h19)