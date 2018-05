Apple abandonne son projet de centre de données en Irlande

APPLE INC.

Dublin - Apple a annoncé jeudi renoncer à construire un centre de données dans l'ouest de Irlande, un investissement majeur dont l'abandon intervient au moment où le géant américain est confronté à un imbroglio fiscal dans son pays européen préféré."En dépit de tous nos efforts, des retards dans la procédure d'approbation (de la construction du centre) nous ont forcé à envisager d'autres plans, nous ne sommes pas en mesure de mener à bien ce projet", a annoncé le géant américain dans un communiqué.Dévoilé en 2015, le projet de ce centre de données de 166.000 mètres carrés, représentant un investissement de 850 millions d'euros, devait être réalisé dans une zone rurale du comté de Galway, sur la côte ouest de l'Irlande. Il devait devenir opérationnel en 2017, mais un contentieux judiciaire a empêché sa construction.Trois particuliers avaient formulé des recours destinés à protéger une forêt, inquiets des répercussions environnementales du projet mais aussi de la viabilité énergétique du site.Selon eux, des évaluations appropriées sur l'impact environnemental n'avaient pas été réalisées. Ils avançaient que l'installation pourrait utiliser jusqu'à 6% de la production nationale d'électricité.De son côté, Apple assurait que le centre fonctionnerait entièrement avec des sources d'énergies "propres et renouvelables". "Ces installations auront le plus faible impact environnemental pour un centre de données Apple à ce jour", garantissait le groupe américain en 2015.En octobre 2017, la justice irlandaise avait donné son feu vert au début des travaux, mais la semaine dernière, la possibilité de formuler un appel devant la Haute cour de justice avait été confirmée à deux des plaignants.Le justice irlandaise avait également averti qu'elle pourrait être contrainte de porter l'affaire devant la Cour de Justice de l'Union européenne, ce qui pouvait laisser craindre au groupe américain des retards supplémentaires dans l'exécution de son projet.- Contentieux fiscal -Malgré ce revers, Apple a pris soin d'affirmer qu'elle continuait à développer ses activités et ses investissements dans le pays, au moment où l'entreprise doit rendre à Dublin 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux jugés indus par l'Union européenne."Bien que décevant, cet échec ne diminuera pas notre enthousiasme pour de futurs projets en Irlande", a précisé le groupe dans son communiqué. Il déclare y avoir investi plus de 550 millions d'euros ces deux dernières années et estime avoir généré plus de 25.000 emplois, pour 6.000 salariés irlandais.La ministre irlandaise des Entreprises, Heather Humphreys, a dit "regretter profondément qu'Apple ne poursuive pas ses plans", soulignant que le projet constituait "une source importante d'investissement et de création d'emplois" dans le comté de Galway."Malgré cette mauvaise nouvelle, je me réjouis qu'Apple ait confirmé son engagement dans ses activités en Irlande", a-t-elle ajouté, rappelant que son gouvernement avait fait "tout son possible pour soutenir cet investissement".L'exécutif irlandais se tient résolument du côté du géant américain. En avril, il avait contesté l'arbitrage de la Commission européenne imposant à Apple le remboursement à Dublin de 13 milliards d'euros "d'avantages fiscaux indus".Bruxelles estime qu'Apple a payé trop peu d'impôts en Irlande du fait d'un accord fiscal passé avec les autorités irlandaises qui lui aurait permis de ne soumettre à l'impôt qu'une infime partie des milliards gagnés en Europe. La Commission avait demandé il y a plus d'un an à l'Irlande de commencer à récupérer les fonds.Le gouvernement irlandais, qui entend "se conformer à ses obligations légales", va donc placer les sommes en jeu sur un compte bloqué en attendant le résultat des appels du pays et du groupe américain sur le fond de la décision.Les activités de services, qui nécessitent la construction de centre de données, représentent pour Apple le plus important gisement de croissance de ses revenus (+31% à fin mars 2018, contre +14% pour les ventes d'iPhone, selon les résultats financiers du deuxième trimestre).Le groupe continue le développement d'un autre centre de données en Europe, au Danemark, également annoncé en 2015 et pour un montant comparable à celui d'Irlande, autour de 850 millions d'euros.apz/jc/jld/nth(©AFP / 10 mai 2018 22h11)