Apple achète Texture, kiosque de magazines en ligne

San Francisco - Le géant technologique américain Apple va racheter Texture, un service d'abonnement illimité à des magazines en ligne, a-t-il annoncé lundi dans un communiqué.L'application, parfois surnommée le Netflix des magazines, "donne aux utilisateurs un accès illimité à tous leurs titres préférés via un abonnement unique mensuel", explique le fabricant de l'iPhone dans un communiqué, sans préciser le montant de l'opération.L'abonnement coûte 9,99 dollars par mois, selon le site internet de Texture/Next Issue Media.Texture permet l'accès à "plus de 200 magazines" du monde entier ("Vanity Fair", "Elle", "Fortune"...) fait valoir la firme à la Pomme, qui tente de diversifier ses activités, tant ses revenus et bénéfices dépendent de l'iPhone ce qui inquiète les investisseurs.Le groupe souhaite notamment se développer dans la fourniture voire la création de contenus, véritable nerf de la guerre entre entreprises technologiques et groupes de médias. Apple propose déjà un service d'achat ou location de films, séries ou chansons (iTunes Store) et un service de streaming musical par abonnement mensuel, Apple Music."Nous sommes attachés au journalisme de qualité provenant de sources fiables", a souligné Eddy Cue, responsable des services électroniques chez Apple, cité dans le communiqué, alors que de nombreux groupes technologiques comme Google, Facebook ou Twitter tentent de combattre la prolifération des "fausses informations" et autres tentatives de manipulation utilisant leurs plateformes.Apple achète Texture/Next Issue Media aux groupes de médias Condé Nast, Hearst, Meredith et Rogers Media, et au fond d'investissement KKR, précise le groupe.Texture était déjà proposé sur l'App Store, le magasin d'applications d'Apple. Le groupe avait lancé il y a quelques années sa propre application "Kiosque" avant d'abandonner.Google propose sa propre application "Newsstand" ("Kiosque" en français), qui permet d'acheter journaux et magazines en ligne.Apple est la première entreprise du monde par capitalisation boursière, qui a dépassé lundi les 920 milliards de dollars.jc/jld/pb(©AFP / 12 mars 2018 19h47)