Apple dégage de solides résultats malgré des ventes d'iPhone décevantes

APPLE INC.

San Francisco - Apple a annoncé mardi une forte progression de son bénéfice net au deuxième trimestre de son exercice décalé et un programme de rachat de ses propres actions pour 100 milliards de dollars, mais les ventes d'iPhone se sont montrées inférieures aux attentes."Nous sommes heureux de pouvoir annoncer nos meilleurs résultats jamais présentés pour un 2e trimestre avec une forte croissance de nos revenus pour l'iPhone, les services et les produits connectés", a déclaré le PDG du groupe Tim Cook. Il a ajouté que les ventes avaient progressé dans toutes les zones géographiques et notamment de plus de 20% au Japon et en Chine.Les ventes du produit phare de la marque à la pomme, l'iPhone, se sont toutefois montrées un peu inférieures aux anticipations à 52,217 millions sur le trimestre alors que 53 millions étaient attendus par les analystes de la firme Factset.Le bénéfice net a progressé de 25,3% à 13,82 milliards de dollars et le chiffre d'affaires de 15,6% à 61,14 milliards de dollars, tout juste supérieur aux attentes du marché qui étaient de 61 milliards de dollars.Le bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, est de 2,73 dollars, supérieur de 4 cents aux prévisions du marché.Apple a également livré des prévisions optimistes pour son 3e trimestre décalé 2017-2018 avec un chiffre d'affaires compris entre 51,5 et 53,5 milliards de dollars, là où le marché attend 52,04 milliards. La marge brute d'exploitation devrait se situer entre 38 et 38,5% après 38,3% sur le trimestre sous revue.- Actionnaires choyés -Le groupe a également décidé de choyer ses actionnaires avec, outre le nouveau programme de rachat d'actions de 100 milliards de dollars, une augmentation de 16% de son dividende à 73 cents par action. Le calendrier de ce programme reste toutefois à déterminer alors qu'un précédent programme, portant sur 210 milliards s'achève au 3e trimestre.C'est un moyen pour Apple d'utiliser la possibilité offerte aux entreprises américaines de rapatrier aux Etats-Unis l'argent liquide qu'elles ont à l'étranger à un taux d'imposition favorable depuis la réforme fiscale entrée en vigueur en décembre. Apple a ainsi environ 250 milliards de dollars dans ses caisses hors Etats-Unis.Le groupe de Cupertino (Californie) a indiqué mardi qu'il tablait sur un taux d'imposition de 14,5% sur l'ensemble de l'année et précisé avoir retourné à ses actionnaires quelque 275 milliards de dollars entre août 2012 et mars 2018, dont 200 milliards sous forme de rachats d'actions.Ces nouvelles faisaient avancer le titre en Bourse où il gagnait 3,41% à 174,86 dollars dans les échanges électroniques d'après-séance à Wall Street vers 21h40 GMT. Apple est la première capitalisation boursière mondiale.Par zones géographiques, le chiffre d'affaires a progressé de 17% aux Etats-Unis à 24,84 milliards de dollars et de 9% en Europe à 13,85 milliards. Il a bondi de 21% en Chine à 13,02 milliards, de 22% au Japon à 5,47 milliards et de 4% dans le reste de l'Asie à 3,96 milliards de dollars.Si les ventes d'iPhone sont inférieures aux attentes, elles ont toutefois progressé en volume de 3% sur un an alors que le chiffre d'affaires pour ce produit a avancé de 14% à 38 milliards de dollars grâce à l'introduction de modèles plus onéreux comme l'iPhone X.Les ventes d'iPad ont progressé de 6% par rapport au même trimestre de l'année précédente mais celles des ordinateurs Mac sont restées stables en termes de chiffre d'affaires et ont reculé de 3% en volume.Pour les services (Apple Pay...) la progression du chiffre d'affaires est de 31% à 9,19 milliards, tandis que la hausse est de 38% à 3,95 milliards pour les objets connectés (AirPods, Apple TV, Apple Watch, Beats products, HomePod, iPod touch). Apple ne détaille toutefois pas les ventes pour ces produits en volume.jld/lo/LyS(©AFP / 01 mai 2018 21h55)