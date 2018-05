Apple et Goldman Sachs vont lancer une carte de crédit (presse)

GOLDMAN SACHS GROUP

San Francisco - Apple et la banque Goldman Sachs travaillent à une carte de crédit commune qui serait introduite l'an prochain, affirme le Wall Street Journal jeudi.Cette carte, portant le logo du service de paiement électronique du groupe technologique Apple Pay, pourrait être lancée en début d'année prochaine et remplacer un partenariat entre Apple et la banque Barclays, ajoute le quotidien économique américain, qui ne cite pas ses sources.Si elle devait se concrétiser, cette carte de crédit serait une nouvelle illustration du virage d'Apple, dont les finances sont très dépendantes de l'iPhone, vers d'autres sources de revenus, comme Apple Pay ou son service de streaming musical sur abonnement Apple Music.Sur les trois premiers mois de l'année, ce type de services a rapporté 9,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, une hausse de 31% vue comme un signe positif par les analystes.Sollicités par l'AFP, Apple n'a pas souhaité commenter tandis que Goldman Sachs n'a pas répondu dans l'immédiat.gc/jc/jld/nth(©AFP / 10 mai 2018 21h45)