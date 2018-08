Apple, fort de ses résultats, se rapproche des 1.000 milliards de dollars en Bourse

Le groupe informatique américain Apple a bondi de 5,89% mercredi à Wall Street après des résultats jugés solides, clôturant à 201,50 dollars et se rapprochant un peu plus des 1.000 milliards de capitalisation boursière.Selon des documents boursiers dévoilés mercredi après la clôture et actualisant le nombre de ses titres en circulation au 20 juillet, l'action de la marque à la pomme doit désormais atteindre 207,05 dollars pour franchir ce cap, soit s'apprécier encore de 2,75%.Apple deviendrait alors la première entreprise privée à dépasser ce seuil symbolique.Les investisseurs ont salué mercredi les résultats trimestriels de la marque, publiés la veille. Ils se sont révélés meilleurs que prévu par les marchés, avec notamment un bénéfice net qui a bondi de 30% à 11,5 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires était également meilleur qu'anticipé, à 53,27 milliards de dollars (+17%).Bien que les ventes de ses smartphones se soient révélées, en volume, un peu en-dessous des anticipations, avec 41,3 millions d'unités écoulées (+1%), Apple a fait largement plus que le compenser grâce à une hausse des prix de vente. Le chiffre d'affaires de ce segment a ainsi bondi de 20% pour atteindre près de 30 milliards de dollars.Cela est notamment dû à la sortie en 2017 de l'iPhone 8 et surtout de l'iPhone X, dont le prix démarre aux Etats-Unis à près de 1.000 dollars.(©AFP / 01 août 2018 23h22)