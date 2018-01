Apple: le PCF et EELV soutiennent Attac

APPLE INC.

Paris - Le Parti communiste français (PCF) et Europe Ecologie - Les Verts (EELV) ont annoncé vendredi leur soutien à l'association altermondialiste Attac, poursuivie en justice par Apple après l'occupation de son magasin de Paris-Opéra."Le PCF assure à Attac et ses militants de toute sa solidarité pour leur juste combat", indique un communiqué du PCF."Attac avait tapé là où cela fait mal en mettant en cause le principal outil marketing d'Apple : sa réputation d'être une firme cool", a précisé le parti. "Non, Apple n'est pas cool, non, Apple ne veut pas le bonheur de l'humanité; la seule chose qui inspire cette firme est la recherche du profit maximal à tout prix"."Outre +l'optimisation fiscale+, les actionnaires d'Apple ont construit leur fortune au prix de la santé et de la vie des salariés chinois de ses sous-traitants et du saccage de la planète avec comme stratégie centrale l'obsolescence programmée", a également fustigé le PCF.De son côté, EELV a également apporté son soutien aux actions d'Attac, qualifiant l'assignation de "poursuite-bâillon inacceptable"."Une telle pression d'une multinationale sur une ONG n'est pas acceptable en démocratie", indique le parti dans un communiqué, ajoutant que les "écologistes se tiennent aux côtés des lanceurs d'alerte et demandent au gouvernement de consacrer son énergie à traquer l'évasion fiscale plutôt que les chômeurs".Le groupe altermondialiste est assigné en référé depuis le 21 décembre par la marque à la pomme à la suite de l'occupation de son magasin de Paris-Opéra, pour dénoncer "l'évasion fiscale pratiquée par le groupe". Apple demande également au tribunal de grande instance d'interdire à l'association de pénétrer dans ses magasins en France pendant trois ans, invoquant des raisons de sécurité.md/ff/LyS(©AFP / 05 janvier 2018 15h55)