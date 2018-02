Apple: trimestre "record", l'iPhone X "au-dessus des attentes"

Apple a publié jeudi des résultats "record" pour le premier trimestre de son exercice décalé et le groupe américain a affirmé que les ventes d'iPhone X "dépassaient (ses) attentes".Sur le trimestre, qui correspond aux fêtes de fin d'année, Apple a vu son chiffre d'affaires bondir de 13% à 88,3 milliards et son bénéfice net de plus de 10% à 20,1 milliards de dollars, des records selon le groupe, qui a également écoulé 77,3 millions d'iPhone, un peu moins que fin 2016. Mais avec des prix de vente plus élevés, le chiffre d'affaires des iPhone a bondi de 13% à 61,6 milliards de dollars.(©AFP / 01 février 2018 23h00)