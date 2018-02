Apple: trimestre "record" mais moins d'iPhone vendus

APPLE INC.

San Francisco - Apple a publié jeudi des résultats "record" pour le premier trimestre de son exercice décalé mais, même même si les ventes d'iPhone X ont "dépassé" les attentes du groupe, les ventes totales d'iPhone ont un peu reculé."Nous sommes ravis d'annoncer le meilleur trimestre de l'histoire d'Apple", a déclaré le patron Tim Cook cité dans le communiqué."L'iPhone X a dépassé nos attentes et a été notre iPhone le mieux vendu chaque semaine depuis sa sortie début novembre", a-t-il ajouté, alors que les spéculations sur des ventes décevantes circulaient dans la presse. Apple ne donne pas de chiffre de ventes par modèle.Sur le trimestre, qui correspond aux fêtes de fin d'année, Apple a vu son chiffre d'affaires bondir de 13% à 88,3 milliards et son bénéfice net de plus de 10% à 20,1 milliards de dollars, des records selon le groupe.Toutefois, Apple a écoulé 77,3 millions d'iPhone, un peu moins que fin 2016 (-1%). Mais avec des prix de vente plus élevés, le chiffre d'affaires des iPhone a bondi de 13% à 61,6 milliards de dollars.Côté prévisions, le groupe prévoit une chiffre d'affaires au deuxième trimestre situé entre 60 et 62 milliards de dollars, bien en-deçà des attentes des analystes, qui espèrent 65,7 milliards.Le titre bougeait peu (+0,05% à 167,86 dollars) dans les échanges électroniques suivant la clôture, vers 22H00 GMT.Apple est actuellement aux prises avec une polémique concernant le ralentissement volontaire de certains modèles d'iPhone aux batteries vieillissantes.jc/jld/pb(©AFP / 01 février 2018 22h16)