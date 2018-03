Après Afrine, Erdogan promet d'élargir l'offensive à d'autres zones kurdes en Syrie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est engagé lundi à élargir dans le nord de la Syrie une offensive lancée contre une milice kurde, au lendemain de la conquête de la ville d'Afrine, largement désertée et théâtre de scènes de "chaos".Ankara n'a jamais caché son hostilité face à l'autonomie de facto acquise par les Kurdes de Syrie dans de vastes territoires près de la frontière turque, à la faveur du conflit meurtrier et complexe qui ravage la Syrie depuis 2011.Les forces proturques ont conquis dimanche la grande ville d'Afrine, dans le cadre d'une offensive lancée le 20 janvier par Ankara avec des supplétifs syriens dans le nord-ouest de la Syrie.Vidée de ses dizaines de milliers d'habitants, la cité a été le théâtre de scènes de pillage."En prenant le contrôle de la ville d'Afrine, nous avons laissé derrière nous l'étape la plus importante de l'opération", a déclaré lundi M. Erdogan lors d'un discours à Ankara."Maintenant, après (Afrine), nous allons poursuivre ce processus jusqu'à la destruction totale de ce corridor constitué de Minbej, Aïn al-Arab (nom de Kobané en arabe), Tal Abyad, Ras al-Aïn et Qamichli", a-t-il martelé.Son offensive vise la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG), classée "terroriste" par les autorités turques, mais allié précieux de Washington dans la lutte contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI).M. Erdogan avait déjà menacé d'élargir l'opération vers Minbej, à une centaine de km à l'est d'Afrine, mais où sont stationnées des troupes américaines, qui continuent de soutenir les combattants kurdes dans la lutte contre l'EI.