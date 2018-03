Après l'entrée d'Elliott chez TI, Vivendi prêt à soutenir "une autre stratégie"

TELECOM ITALIA

VIVENDI

Paris - Après l'irruption récente du fonds américain Elliott au capital de Telecom Italia, le géant des médias Vivendi s'est dit prêt mercredi à soutenir "une autre stratégie" pour faire monter le cours de bourse de l'opérateur italien, dont il est le principal actionnaire."Vivendi soutient Telecom Italia dans son plan stratégique créateur de valeur à moyen et long terme", a indiqué à l'AFP un porte-parole du groupe Vivendi. "Pour autant, comme tout actionnaire sensible à la valorisation de ses investissements, Vivendi serait aussi disposé si nécessaire à accompagner une autre stratégie susceptible de faire monter le cours de Bourse de Telecom Italia sur le court terme. Comme toujours, ce sera aux actionnaires de décider", a précisé ce porte-parole.Le président du directoire de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, également président exécutif de Telecom Italia, envisage de suspendre ses fonctions exécutives au sein de TIM "pendant le temps de ce débat stratégique", a ajouté le porte-parole.Cette annonce intervient moins d'une semaine après l'annonce de l'entrée du fonds activiste américain Elliott au capital de Telecom Italia. Le fonds, qui n'a indiqué ni le nombre d'actions TIM détenues, ni depuis quand il les possède, a dit réfléchir à faire entrer de nouveaux membres indépendants au conseil d'administration de l'opérateur afin d'améliorer sa gestion, et contrer ainsi Vivendi, principal actionnaire avec près de 24% du capital."Selon Elliott, la gouvernance, l'évaluation, la direction stratégique et les relations de Telecom Italia avec les autorités italiennes seraient améliorées en remplaçant certains membres du conseil d'administration par de nouveaux directeurs complètement indépendants et hautement qualifiés", avait alors précisé un porte-parole du fonds à l'AFP.Elliott, qui est parfois qualifié de fonds "vautour", a souvent investi dans des entreprises en difficulté ou dont le titre est sous-évalué, en engageant souvent un bras de fer avec leur direction.Le cours de Telecom Italia à la clôture mercredi s'affichait à 0,78 euro, en baisse de 2,20%.lem/fka/pb(©AFP / 14 mars 2018 20h38)