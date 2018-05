Après le double attentat à Kaboul, Mattis assure du soutien de Washington

Washington - Le ministre américain de la Défense Jim Mattis a assuré mardi que les Etats-Unis soutiendront le peuple afghan et le gouvernement à Kaboul, au lendemain d'un double attentat-suicide ayant fait au moins 25 morts, dont neuf journalistes."Le meurtre de journalistes et d'autres personnes innocentes est un fort symbole de ce qu'on défend et surtout de ce à quoi on s'oppose", a confié M. Mattis depuis le Pentagone, à des journalistes."Nous soutiendrons le peuple afghan, nous soutiendrons le gouvernement afghan et la mission de l'Otan continuera alors que nous les conduisons vers un réglement politique", a-t-il ajouté.Lundi, le chef du Pentagone a estimé que les jihadistes commettent des attentats contre les journalistes en Afghanistan car ils sont affaiblis et ils ont besoin qu'on parle d'eux pour déstabiliser le processus électoral.Le double attentat-suicide lundi, revendiqué par le groupe Etat Islamique (EI), a ôté la vie à au moins 25 personnes, dont le chef photographe de l'AFP à Kaboul, Shah Marai. Huit autres journalistes ont également été tués au moment de la deuxième déflagration survenue au milieu des reporters. Le même jour, un journaliste afghan de la BBC a été abattu par balle à Khost, dans l'est du pays."Nous avons anticipé et faisons de notre mieux et avons réussi à empêcher beaucoup de ces attaques contre des personnes innocentes mais malheureusement, de temps en temps, ils y parviennent", a reconnu M. Mattis, en recevant le Premier ministre adjoint et ministre de la Défense de la Macédoine, Radmila Sekerinska."C'est simplement ce qu'ils font: ils assassinent des gens innocents" a dénoncé le ministre américain de la Défense.De son côté, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a aussi condamné l'"attaque insensée et barbare".Mardi, un rapport officiel américain a rapporté que les talibans contrôlent une proportion croissante du territoire afghan alors que les effectifs de l'armée afghane ont nettement baissé depuis un an.(©AFP / 01 mai 2018 19h09)