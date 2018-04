Après un premier trimestre dynamique, Schneider Electric confirme ses objectifs 2018

SCHNEIDER ELECTRIC

Paris - Schneider Electric, qui a renoué l'an dernier avec la croissance organique, a confirmé jeudi ses objectifs annuels malgré un chiffre d'affaires en léger recul au premier trimestre, pénalisé par des effets de changes.Entre janvier et mars, le chiffre d'affaires du spécialiste de la gestion d'électricité et de l'automatisation a atteint 5,8 milliards d'euros, un chiffre supérieur aux attentes du consensus d'analystes réalisé par Factset qui tablait sur 5,7 milliards. En baisse de 0,7% en données publiées, il s'inscrit toutefois en hausse de 6,2% en données organiques, selon un communiqué.Les marchés ont salué cette performance jeudi matin, l'action Schneider prenant 2,17% à 74,44 euros vers 11H30 à la Bourse de Paris, dans un CAC 40 en hausse de 0,2%."On est sur un premier trimestre très dynamique", a commenté auprès de l'AFP Emmanuel Babeau, directeur financier de Schneider Electric, précisant que le groupe avait notamment profité d'un "environnement économique mondial favorable".Schneider a également bénéficié de son "portefeuille complet d'offres intégrées", qui a favorisé les "ventes croisées" sur ses différents segments.La différence entre les données publiées et organiques "s'explique par un effet devise négatif de plus de 450 millions d'euros, qui était attendu", a ajouté M. Babeau.Sur l'ensemble de l'année, le groupe estime que les devises auront un impact négatif sur le chiffre d'affaires situé entre 1 et 1,1 milliard d'euros. "Environ 80%" de cet impact "devrait se matérialiser sur le premier semestre", selon lui.En données organiques, l'ensemble des divisions du groupe sont en croissance, sauf l'activité Infrastructure (Moyenne tension), traditionnel maillon faible du groupe (-2,7% en organique, -14,7% en données publiées)."On a eu une prise de commande dynamique sur le trimestre et ça augure bien de la suite de l'année pour cette activité", a toutefois commenté M. Babeau. Il s'attend à ce que la division renoue avec la croissance organique dès le deuxième trimestre.Au cours du premier trimestre, le groupe a par ailleurs finalisé les acquisitions du spécialiste britannique des logiciels industriels Aveva et de l'éditeur français de logiciels IGE+XAO, renforçant son portefeuille.- Percée de l'Asie -La plupart des zones géographiques du groupe progressent en données organiques. L'Asie-Pacifique a ainsi bondi de 14% (+6% en publié), l'Amérique du Nord a progressé de 5% (-5% en publié)."On a fait un remarquable trimestre en Chine, on a fait un très bon trimestre aux Etats-Unis", a souligné le directeur financier.L'Europe de l'Ouest est en revanche restée stable, notamment pénalisée par le nombre de jours ouvrés et, en ce qui concerne la France et l'Allemagne, par le "faible carnet de commandes" de l'activité Infrastructure."On pense que l'Europe a du potentiel pour avoir une performance plus élevée sur les trimestres qui viennent", a cependant indiqué M. Babeau.En ce qui concerne la France, le groupe a annoncé mercredi vouloir fermer en septembre 2019 son site Telecontrol de Beynost (Ain), en raison d'une "baisse de son chiffre d'affaires depuis quelques mois et de pertes structurelles". Schneider a affirmé qu'il proposera des solutions de reclassement aux 76 salariés en CDI.En février, le groupe avait également annoncé la fermeture du site de Fabrègues près de Montpellier, entraînant la suppression de 54 postes. Il prévoyait en outre de supprimer quinze postes sur le site de Lattes, également proche de Montpellier, dans le cadre d'une "réorganisation du service comptable".Pour 2018, le groupe s'attend à poursuivre sur sa lancée du premier trimestre. Il a ainsi confirmé ses objectifs annuels, précisant en outre qu'il visait désormais le haut de la fourchette de ses estimations.Schneider Electric prévoit ainsi une croissance organique de l'Ebita ajusté (bénéfice avant impôts, taxes et amortissements, ndlr) avec +20 à +50 points de base, "fourchette correspondant à l'amélioration annuelle moyenne visée pour la période 2017-2019" et une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre +3% et +5%.vac/soe/spi(©AFP / 19 avril 2018 10h06)