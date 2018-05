Arômes et parfums: le géant américain IFF rachète Frutarom pour 7 milliards de dollars

Le géant américain International Flavors & Fragrances (IFF), spécialisé dans les arômes et parfums, va acquérir l'entreprise israélienne Frutarom pour 7,1 milliards de dollars (5,9 mds d'euros), devenant ainsi le numéro un mondial du secteur, a annoncé lundi Frutarom.L'opération se fera en cash et en actions, a précisé Frutarom, sixième producteur d'arômes et de parfums dans le monde, dans un communiqué présenté à la Bourse de Tel-Aviv.Les produits Frutarom sont notamment utilisés dans les industries alimentaires et pharmaceutiques. Cette société israélienne a réalisé des ventes de 1,36 milliard de dollars (1,14 milliard d'euros) l'an dernier et devrait, selon le communiqué, culminer à 1,6 milliard de dollars (1,34 md EUR) cette année.Le rachat de cette entreprise va permettre à IFF, dont les ventes ont atteint l'an dernier 3,4 milliards de dollars (2,85 milliards d'euros), de devenir le numéro mondial de ce secteur.Les actionnaires de la société israélienne recevront 71,10 dollars par action et 0,249 action d'IFF pour chaque titre, soit un total de 106,25 dollars, ce qui représente une prime de 11,6% par rapport au dernier cours de Frutarom.Ce rachat d'une entreprise israélienne par un groupe étranger est la deuxième opération la plus importante du genre enregistrée depuis l'acquisition en mars 2017 par l'américain Intel de Mobileye, une société spécialisée dans les systèmes anticollisions pour les voitures.Google avait acheté en 2013 Waze, une application de navigation routière en temps réel pour les téléphones mobiles pour plus d'un milliard de dollars.(©AFP / 07 mai 2018 11h31)