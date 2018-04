Arabie/pétrole: une femme au Conseil de direction d'Aramco

Ryad - La compagnie pétrolière saoudienne Aramco, contrôlée par l'Etat, a annoncé dimanche la nomination de cinq nouveaux membres à son Conseil de direction, dont une femme, dans un royaume où les femmes occupent rarement de hautes fonctions.Il s'agit de Lynn Laverty Elsenhans, ancienne présidente du groupe pétrolier et pétrochimique américain Sunoco Inc, a indiqué Aramco, sans apporter plus de précisions.Parmi les nouveaux entrants au sein du Conseil de direction, composé de 11 membres, figurent le ministre saoudien des Finances Mohammed Al-Jadaan et le ministre de l'Economie et de la Planification Mohammed Al-Tuwaijri, précise un communiqué citant le ministre de l'Energie Khaled Al-Faleh qui préside le Conseil de direction d'Aramco.Les autorités saoudiennes ont l'intention d'introduire en bourse jusqu'à 5% d'Aramco, mais la date exacte de cette opération n'est toujours pas connue.(©AFP / 29 avril 2018 08h08)