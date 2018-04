Arbonia a placé un crédit de 125 millions d'euros

Zurich (awp) - L'équipementier du bâtiment Arbonia a placé un crédit semi-obligataire d'un montant de 125 millions d'euros avec des échéances à cinq, sept et dix ans, à intérêts fixes. L'opération été "nettement sursouscrite" par près de 40 investisseurs institutionnels, indique vendredi le groupe thurgovien.En raison de la forte demande, le montant initial de 75 millions a été relevé à 125 millions, précise le communiqué. Les fonds sont destinés aux besoins généraux de l'entreprise.Par ailleurs, Arbonia a tenu son assemblée générale vendredi. Tous les points à l'ordre du jour ont passé la rampe. Les actionnaires ont notamment autorisé l'augmentation du capital autorisé et conditionnel de 57,96 millions de francs via l'émission de 13,8 millions d'actions d'une valeur nominale de 4,20 francs chacune.Les membres sortants du conseil d'administration, dont le président Alexander von Witzleben, ont été réélus, à l'exception de Rudolf Huber qui ne se représentait pas. L'organe de surveillance est réduit à sept administrateurs.fr/rp(AWP / 20.04.2018 18h40)