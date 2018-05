Arbonia acquiert le belge Vasco Group, leader du marché des radiateurs au Benelux

Alexander von Witzleben

Les marchés du Vasco Group sont en majeure partie complémentaires aux marchés de vente existants au sein de la division CVC. Alors que Vasco occupe des positions de leader sur les marchés belge et néerlandais, les sociétés d'Arbonia aves ses marques Kermi, Arbonia, Sabiana et Prolux sont essentiellement présentes sur les marchés allemand, suisse, italien, français et polonais. Outre l'ouverture des marchés dans les pays du Benelux, la division CVC renforce davantage encore plus sa position actuelle sur les marchés français et allemand.Avec l'acquisition du Vasco Group, Arbonia complète la gamme de produits de la division avec les marques Vasco, Brugman et Superia, établies et leader du marché dans les pays du Benelux d'une part, et avec des radiateurs design haut de gamme, en particulier pour le segment de prix élevés sur les marchés DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), d'Europe de l'Est, de Russie, d'Asie et du Moyen-Orient d'autre part. Arbonia a en même temps l'opportunité de se développer dans les secteurs de la ventilation mécanique contrôlée dans le domaine des applications centralisées et décentralisées ainsi que du chauffage par le sol.Le renforcement des activités de marketing et ventes croisées dans la distribution et une création de valeur partagée dans les domaines R&D, achat et production permettent à la division CVC avec la Vasco Group de réaliser des synergies et d'atteindre une croissance durable, ce qui renforcera encore davantage l'ensemble du groupe Arbonia.Le Vasco Group et ses différentes sociétés seront intégrés à la division CVC, du point de vue organisationnel, bien que le développement indépendant du marché continuera d'être assuré avec les marques existantes de Vasco. Tous les contrats de travail seront repris par Arbonia.Les parties ont décidé d'un commun accord de ne pas dévoiler le prix d'achat. Arbonia a obtenu le financement de la reprise avec l'Euro PP allemand («Schuldscheindarlehen», ou crédit semi-obligataire) placé à la mi-avril 2018.La signature du contrat et le closing de l'acquisition ont eu lieu le mercredi 16 mai 2018 au soir.Ce communiqué ainsi que d'autres informations sur Arbonia ou Vasco sont disponibles sur les sites Internet www.arbonia.com ou https://vasco.eu. Leest une entreprise de radiateurs, chauffage par le sol et la ventilation dans le secteur de la construction résidentielle, gérée par son propriétaire et développée par son fondateur Jos Vaessen. L'entreprise appartient actuellement à la société Vaessen Industries, qui est intégralement détenue par la famille Vaessen. Le Vasco Group occupe des positions de premier plan en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg et emploie plus de 600 personnes dans ses quatre usines de Dilsen-Stokkem (BE), Zedelgem (BE), Tubbergen (NL), et Legnica (PL). Le chiffre d'affaires annuel total du groupe s'élève à environ EUR ~90 millions.Ayant son siège social à Arbon, dans le canton de Thurgovie en Suisse,est un groupe international spécialisé dans les équipements du bâtiment, coté à la SIX Swiss Exchange. En 2017, Arbonia a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de CHF 1,3 milliard provenant des divisions conservées. La société est active à l'échelle mondiale avec ses propres sociétés de distribution ainsi que ses représentations et partenaires dans plus de 70 pays. Les principaux sites de production se trouvent en Suisse, en Allemagne, en République tchèque, en Pologne, en Slovaquie et en Italie. Au total, Arbonia Groupe emploie près de 7'600 collaborateurs.Les divisions d'Arbonia oeuvrent dans les secteurs suivants : technique de chauffage, de climatisation et d'aération, sanitaire, fenêtres, portes extérieures et intérieures. tensid.ch / 17.05.2018 07h01)