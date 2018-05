Arbonia acquiert le belge Vasco Group

Zurich (awp) - Arbonia a acquis le belge Vasco Group, un fabricant de radiateurs dans les pays du Benelux. Le rachat permettra d'étendre la présence géographique et de renforcer le portefeuille de produits de la division dédiée, a souligné l'entreprise suisse active dans l'industrie du bâtiment. Le montant de l'acquisition est confidentiel.Vasco, qui occupe une position de marché dominante en Belgique et aux Pays-Bas, permet à Arbonia de renforcer ses activités. Le groupe suisse est principalement actif en Allemagne, en Suisse, en Italie, en France et en Pologne à travers ses marques Kermi, Arbonia, Sabiana et Prolux.Les marques du belge, Vasco, Brugman et Superia sont bien implantées dans les pays du Benelux et complèteront le portefeuille de produits d'Arbonia, avec des radiateurs dans le segment de prix supérieur ainsi que des systèmes de ventilation domestique et de chauffage au sol.Arbonia table sur des synergies dans le marketing et la vente, ainsi que dans la recherche et le développement. Vasco sera intégrée à la division HVAC d'Arbonia, dédiée au chauffage, à la ventilation et à la climatisation, mais continuera d'opérer de manière autonome.Arbonia a financé l'acquisition mi-avril grâce à un emprunt obligataire.ol/al(AWP / 17.05.2018 07h55)