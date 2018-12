Arbonia nomme Daniel Wüest directeur financier

Zurich (awp) - Arbonia a nommé un nouveau chef des finances en la personne de Daniel Wüest. Il succédera à Felix Bodmer lors de l'assemblée générale du 12 avril, annonce lundi l'équipementier du bâtiment. M. Bodmer a choisi de quitter son poste après l'avoir occupé durant plus de 15 ans.Daniel Wüest dispose de plus de 20 ans d'expérience dans la clientèle entreprise chez UBS où il a accompagné notamment des fusions et acquisitions et des financements par actions. Ce citoyen suisse a entamé sa carrière en 1998 à Zurich et est au bénéfice d'un master en économie avec spécialisation en finance et banque.Sous sa direction, UBS a plusieurs fois été mandatée dans le cadre d'augmentations de capital d'Arbonia, la dernière fois en 2016. Le groupe bancaire s'est aussi occupé de l'acquisition de Looser par Arbonia en 2016 également.Felix Bodmer restera à la disposition du groupe pour "des tâches spéciales", notamment l'achèvement de la restructuration de la fondation prévoyanceop/al(AWP / 03.12.2018 07h50)