Arbonia voit ses revenus 2017 bondir de plus d'un tiers grâce aux acquisitions

(actualisé avec cours de clôture)Zurich (awp) - Le groupe Arbonia a vu son chiffre d'affaires net bondir l'année dernière de 38,5% à 1,38 mrd CHF. Ajusté des effets d'acquisition et de devises, la croissance est ramenée à 1,5%, précise le technicien du bâtiment thurgovien mardi dans un communiqué. Suite à l'acquisition de Koralle, Arbonia a décidé de scinder en deux unités la division Technique du bâtiment.Les activités d'Arbonia ont profité de l'évolution positive du marché allemand, notamment de la croissance dans la construction de logements (4-5%), une tendance qui devrait se poursuivre ces prochaines années, selon l'entreprise.La principale division Technique du bâtiment a généré un chiffre d'affaires de 555,0 mio CHF, en hausse de 4,1% hors effets de change et d'acquisition. Suite à l'intégration couronnée de succès de Koralle, la direction a décidé de scinder la division en deux unités d'affaires distinctes: Sanitaire et HVAC (chauffage, ventilation, climatisation).La division Fenêtres a vu ses revenus se contracter de 1,4% à 351 mio CHF, principalement en raison de l'érosion du marché helvétique. Les recettes du segment Portes se sont étoffées de 4,8% sur une base pro forma - y compris les activités rachetées à Looser, mais sans Forster, vendu en décembre 2017 au belge Reynaers - à 416,5 mio CHF.La copie rendue par Arbonia dépasse les prévisions des analystes les plus optimistes, à l'exception de la division Fenêtres, qui s'inscrit à la limite supérieure du consensus AWP.Au chapitre des résultats annuels, la direction a réaffirmé les objectifs formulés en août, à savoir un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de plus de 110 mio CHF. Dans une présentation la semaine dernière, le directeur général (CEO) d'Arbonia, Alexander von Witzleben, avait articulé le chiffre de 120 mio. Le rapport annuel 2017 détaillé sera publié le 27 février.RESTRUCTURATION ACHEVÉEDans leurs commentaires, les analystes saluent une performance supérieure aux attentes. Les chiffres tendent à prouver que la phase de restructuration du groupe de Suisse orientale est parvenue à son terme.Les solides chiffres de ventes indiquent qu'Arbonia a pu dernièrement relever ses prix, ce qui est également rassurant en termes de rentabilité, estime Baader Helvea, qui confirme sa recommandation d'achat du titre (buy).La Banque cantonale de Zurich (ZKB) note que deux des trois activités-clés du groupe ont connu une bonne dynamique, alors que la division Fenêtres a été entravée par la délocalisation de la production en Europe de l'Est. La pondération au marché reste de mise pour la ZKB.Vontobel relève qu'une croissance de 2,6% n'est pas forcément folichonne au vu de la poussée que connaissent actuellement les marchés finaux, mais reste respectable dans la phase de recentrage qu'a vécu le groupe. La banque privée zurichoise juge le solide bilan de l'entreprise propice à la réalisation de nouvelles acquisitions.A la Bourse, l'action Arbonia a terminé en baisse de 3,93% à 17,10 CHF, dans un SPI en hausse de 0,24%.buc/al/jh(AWP / 23.01.2018 17h47)