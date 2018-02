Arbonia voit son bénéfice exploser sous l'effet des cessions-acquisitions

(synthèse)Zurich (awp) - L'équipementier du bâtiment Arbonia a multiplié l'an dernier son bénéfice net par plus de six à 46,4 mio CHF. L'acquisition de Koralle, l'intégration et la réorganisation puis la vente de la division Revêtements, de Forster Profils Systeme et de Condecta rendent toutefois difficile l'établissement de comparaisons. Le conseil d'administration proposera à ses actionnaires de faire l'impasse sur leur rémunération au titre de 2017.Le produit des cessions a permis d'élaguer l'endettement net à 43,3 mio CHF fin décembre, contre encore 225,1 mio douze mois plus tôt. Arbonia calcule qu'une prise en compte en 2017 encore du désinvestissement de l'unité Systèmes de profilés au belge Reynaers fin janvier lui aurait permis d'effacer pratiquement son ardoise.L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) des activités poursuivies s'est envolé de plus de 80% à 120,3 mio CHF, alors que les analystes consultés par AWP tablaient en moyenne sur 118,2 mio.FREINÉ PAR UN EURO FORTL'unité Techniques du bâtiment, scindée depuis le début de l'année en deux subdivisions - Techniques de chauffage, d'aération et de climatisation d'une part, Sanitaire de l'autre - a généré un chiffre d'affaires de 555,0 mio CHF pour un Ebitda de 64,1 mio CHF.La division Fenêtres a maintenu ses revenus à 351,0 mio CHF et étoffé sa rentabilité opérationnelle de plus d'un quart à 29,7 mio CHF, malgré un impact négatif du renchérissement de l'euro pour les activités délocalisées en zone euro. Le processus de restructuration, qui comprend notamment la mise en place d'unités de production en Allemagne et en Slovaquie devrait porter de premiers fruits dès cette année et être finalisée avant fin décembre.Le segment Portes a profité de l'intégration de Prüm, Garant et Invado pour multiplier son chiffre d'affaires par deux et demi à 416,5 mio CHF. Arbonia revendique à périmètre constant et hors effets de changes une croissance de 4,8%. L'Ebitda a été pratiquement octuplé à 45,4 mio. Hors facteurs exceptionnels ou conjoncturels, la progression a été ramenée à 18%.La direction articule pour l'année en cours une croissance organique de 3% et un Ebitda d'au moins 110 mio CHF. La progression devrait s'établir l'an prochain dans une fourchette de 3% à 5% et l'excédent brut d'exploitation au delà de 125 mio.Après la frénésie des cessions-acquisitions, Arbonia prévoit désormais de renforcer les capacités de production de ses sites actuels. "Nous avons investi plus de 100 mio CHF en 2017 et projetons de maintenir ce niveau sur l'exercice en cours et le suivant, prioritairement pour offrir de nouvelles infrastructures à nos usines existantes", a indiqué en conférence de presse le président et directeur général (CEO) Alexander von Witzleben.La production de radiateurs en Russie doit ainsi engloutir 27 mio CHF sur cette enveloppe, tout comme la filiale Kermi. Quelque 13 mio seront injectés dans la fabrication de portes en Pologne et 20 mio en Allemagne.Le grand patron a par ailleurs reconnu le faible niveau d'endettement d'Arbonia en fin d'année dernière lui aurait permis de renouer avec le versement de dividendes. "Nous préférons attribuer ces ressources à une revalorisation de l'entreprise, qui profite également aux actionnaires", a assumé M. von Witzleben.ACCUEIL MITIGÉLa Banque cantonale de Zurich (ZKB) salue une rentabilité supérieure à ses projections et ne s'inquiète pas outre mesure des perspectives "comme d'habitude prudentes" articulées par la direction. Le bilan de l'entreprise a subi un assainissement en profondeur, qui lui ouvre de nouvelles perspectives sur le terrain des acquisitions. L'établissement cantonal anticipe au titre de l'exercice en cours un maigre premier dividende de 20 centimes par titre.Vontobel également n'attendait pas le groupe thurgovien à pareille fête, mais déplore une performance opérationnelle décevante une fois gratté le vernis des gains non récurrents. La banque privée souligne par ailleurs que les perspectives brossées par la direction en matière d'excédent d'exploitation sur l'année en cours s'inscrivent une quinzaine de millions en deçà de ses propres projections.A la mi-journée, la nominative Arbonia s'enfonçait de 3,8% à 16,36 CHF, dans un SPI en recul de 0,48%.jh/ol/al(AWP / 27.02.2018 12h45)