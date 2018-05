ArcelorMittal et Veolia s'allient dans la production d'énergie à Fos-sur-Mer

ARCELORMITTAL

Paris - Le géant de l'acier ArcelorMittal et le groupe de gestion de l'eau et des déchets Veolia ont annoncé mercredi la création d'une coentreprise pour moderniser la production d'énergie sur le site sidérurgique de Fos-sur-Mer.ArcelorMittal Méditerranée et Veolia Industries Global Solutions vont constituer cette coentreprise détenue à 50/50, indiquent les deux partenaires dans un communiqué commun.Cette coentreprise sera en charge de la modernisation de la centrale de production d'énergie sur le site ArcelorMittal de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône).L'objectif est d'améliorer la performance environnementale du site en optimisant la valorisation énergétique des gaz sidérurgiques et en diminuant les émissions de CO2, selon le communiqué.Les partenaires prévoient des investissements à hauteur d'environ 190 millions d'euros sur 3 ans pour rénover les installations énergétiques, comme les chaudières.Veolia Industries Global Solutions sera en charge de l'exploitation et de la maintenance de la centrale d'énergie, pour une durée de 15 ans et un chiffre d'affaires de l'ordre de 450 millions d'euros sur la période.Veolia Industries Global Solutions reprendra l'ensemble des personnels d'exploitation de la centrale, soit 105 personnes.Le directeur industriel d'ArcelorMittal Méditerranée, François Sgro, a souligné que cette initiative est "un projet clé pour l'avenir du site", de Fos-sur-Mer.La coentreprise doit permette de "disposer d'une capacité moyenne de production électrique de 700 GWh/an", soit la moitié de la consommation totale de l'usine, a précisé M. Sgro, cité dans le communiqué.Le site de Fos-sur-Mer est l'un des plus importants d'ArcelorMittal en Europe. Spécialisé dans la production de bobines laminées à chaud, il a une capacité de annuelle de production de 4,6 millions de tonnes d'acier.sbo/ef/nth(©AFP / 23 mai 2018 07h55)