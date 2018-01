Areva/La Hague: poursuite du mouvement de grève

Areva

Rennes - La poursuite de la grève à l'usine de retraitement des déchets nucléaires d'Areva à Beaumont-Hague (Calvados) a été votée jeudi à l'unanimité en assemblée générale, a constaté un correspondant de l'AFP.Se prononçant pour un durcissement du mouvement lancé début décembre, les salariés, entre 300 à 350, étaient nettement plus nombreux que les fois précédentes à cette assemblée générale qui s'est déroulée en fin d'après-midi. Ils se sont donné rendez-vous lundi matin devant les grilles de l'usine.De son côté, la direction a fait savoir que, depuis le 1er janvier, elle demande aux salariés non grévistes, postés en 5/8, de prendre des congés. Si le mouvement se poursuit, cette demande pourrait être étendue à l'ensemble des salariés du site, a-t-elle indiqué. L'usine, qui était en arrêt de maintenance programmé de début octobre à début décembre, selon la direction, emploie près de 2.900 personnes hors sous-traitance.Appuyés par la CGT, la CFDT et l'UNSA, les grévistes contestent la suppression de la possibilité de récupérer les jours fériés, que la direction ne veut plus compenser que financièrement.L'usine Areva de la Hague est le site qui concentre le plus de matière radioactive en Europe.cor-mcl/jlv/nth(©AFP / 04 janvier 2018 19h28)