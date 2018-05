Argentine/FMI: Le programme sera celui des Argentins (Lagarde)

Washington - La directrice générale du FMI Christine Lagarde a souligné vendredi que le programme économique de l'Argentine sera entièrement du ressort des autorités argentines alors que la population du pays manifeste son hostilité à une intervention de l'institution de Washington."Aujourd'hui, j'ai signifié au comité de direction que les autorités de l'Argentine avaient l'intention de demander un accord de confirmation (Stand-By agreement) avec un accès exceptionnel qui soutiendrait leur programme économique", a déclaré Christine Lagarde dans un communiqué à l'issue d'une réunion informelle."Ce sera le programme économique de l'Argentine dont le président (Mauricio) Macri et son gouvernement auront la pleine possession", a-t-elle ajouté.Les responsables argentins ont souligné que ce programme aurait pour finalité de renforcer la croissance, de la rendre plus viable et plus équitable, a-t-elle également expliqué.Les autorités escomptent en outre restaurer la confiance des marchés à travers un programme macroéconomique "qui met la dette publique sur la voie d'une nette diminution" alors que l'Argentine est confrontée à une forte volatilité financière.Elle a également relevé que le programme argentin comprenait un volet de "protection sociale des plus vulnérables au cours de la période de transition"."Nous soutenons pleinement ces objectifs", a réagi Christine Lagarde.Le FMI a rappelé que les deux parties entendaient conclure rapidement un accord sans toutefois avancer d'échéance, les modalités exactes de l'accord avec le Fonds devant encore être discutées.Un "accord de confirmation" peut durer jusqu'à trois ans maximum mais il couvre le plus souvent une période de un à deux ans. Il doit être remboursé dans les trois à cinq ans suivant le déboursement.Une crise de confiance dans le peso argentin a entraîné une forte dépréciation de la monnaie face au dollar ces dernières semaines, poussant le gouvernement Macri à demander le 8 mai l'aide du FMI pour éviter de replonger dans une crise.Opposées à cet accord, des milliers de manifestants sont descendus mercredi et jeudi dans les rues de Buenos Aires. A l'appel d'organisations sociales, politiques et syndicales, ils ont marché jusqu'au siège du gouvernement, brandissant des banderoles anti-FMI.Selon deux sondages, 75% des Argentins rejettent un accord avec le FMI. L'organisme international reste associé dans les mémoires avec la pire crise économique et sociale de l'histoire du pays, qui a culminé en 2001 avec un défaut de paiement national. Pour nombre d'Argentins, cette crise était due au programme du FMI pour le pays.En 2006, le pays avait remboursé sa dette auprès du FMI, pour 9,6 milliards de dollars. Mais il avait ensuite suspendu pendant dix ans les missions du FMI dans le pays.Fin 2015, à l'arrivée au pouvoir du président de centre-droit Macri, favorable aux marchés, l'Argentine était revenue aux changes flottants, après des années de contrôle strict sous le gouvernement de Cristina Kirchner (centre gauche), qui surévaluait artificiellement le peso face au dollar.Repartie en 2017 sur le chemin de la croissance, l'Argentine espérait cette année contenir son inflation à 15%, mais la dévaluation risque de doper la hausse des prix.(©AFP / 18 mai 2018 17h39)