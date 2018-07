Plusieurs centaines de personnes, munies de foulards bleu ciel "en faveur des deux vies", ont manifesté lundi près de Buenos Aires contre le projet de loi légalisant l'avortement en Argentine, qui sera soumis au Sénat le 8 août.Brandissant des drapeaux argentins, et avec une poupée géante en forme de foetus, les anti-avortement se sont rassemblés bruyamment devant la résidence présidentielle à Olivos, dans la périphérie de Buenos Aires, et ont chanté des cantiques.Le président argentin Mauricio Macri s'est déclaré contre l'avortement mais des membres du gouvernement ont assuré qu'il ne mettrait pas son veto à la loi si elle était approuvée."Nous voulons demander à l'Exécutif de l'aide, avec des politiques publiques pour la femme en situation de vulnérabilité. L'avortement n'est pas la solution", a déclaré Ayelén Amancay, responsable de l'ONG anti-avortement Más Vida, l'une des organisations qui a appelé à la manifestation.L'Eglise catholique, très influente en Argentine, organise une messe à la cathédrale de Buenos Aires le 8 août, en même temps que le débat au Sénat.Après la légalisation de l'avortement en Irlande, l'Eglise pèse de tout son poids pour que l'IVG ne soit pas légalisée dans le pays du pape François.Le projet de loi autorise l'IVG jusqu'à 14 semaines de grossesse et prévoit sa gratuité dans tous les centres de santé du pays.Il a été approuvé par la Chambre des députés le 14 juin, lors d'un vote historique dans ce pays catholique et conservateur.Avant le vote crucial du Sénat, plusieurs manifestations ont été annoncées chez les pro et anti-avortement. Le sujet divise fortement la société et les deux postures coexistent dans tous les partis politiques.Le Sénat peut adopter le projet de loi, le rejeter ou le modifier, entraînant alors un nouvel examen par les députés.(©AFP / 31 juillet 2018 04h11)