Ariane doit lancer jeudi deux satellites de télécommunications

AVANTI COMMUNICATIONS GROUP

SKY PERFECT JSAT HOLDINGS

NEC

Paris - Une fusée Ariane 5 doit décoller jeudi depuis Kourou, en Guyane française, avec à son bord deux satellites de télécommunications pour l'opérateur japonais SKY Perfect JSAT et le britannique Avanti Communications, a annoncé Arianespace."Pour son troisième lancement de l'année, Arianespace mettra en orbite avec Ariane 5 depuis le Centre Spatial Guyanais (CSG) les satellites DSN-1/Superbird-8 et HYLAS 4", a indiqué la société de lancement dans un communiqué.Il s'agira du deuxième lancement de l'année d'une Ariane 5 après le tir problématique du lanceur lourd du 25 janvier. Lancée sur une mauvaise trajectoire, la fusée européenne n'avait pas mis sur la bonne orbite deux satellites.Une Commission d'enquête indépendante a établi fin février que cela était dû à un problème de paramétrage qui n'avait pas été détecté par les contrôles qualité.Le prochain décollage d'Ariane 5 est prévu jeudi dans la fenêtre de tir de 18h34 à 19h24, heure de Kourou (21h34 à 22h24 GMT).La durée de la mission (du décollage à la séparation des satellites) est d'environ 34 minutes.Construit par le groupe japonais NEC Corporation, le satellite DSN-1/Superbird-8 sera lancé pour SKY Perfect JSAT, le premier opérateur de satellites en Asie.Superbird-8 fournira des services de télécommunications par satellite, principalement au marché japonais. DSN-1 est un satellite de télécommunication de défense pour le gouvernement japonais.Construit par la firme américaine Orbital ATK, le satellite haut débit Hylas-4, lancé pour le britannique Avanti Communications, desservira des régions de l'Afrique centrale et occidentale, l'Europe, les Caraïbes, le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud.lc/ial/pb(©AFP / 03 avril 2018 06h00)