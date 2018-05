Arménie: des milliers de manifestants pro-Pachinian paralysent Erevan

Des dizaines de milliers de manifestants convergeaient mercredi matin vers le centre d'Erevan, paralysant la capitale arménienne pour protester contre le refus la veille du Parlement d'élire l'opposant Nikol Pachinian au poste de Premier ministre, a constaté l'AFP.Presque toutes les rues de la ville étaient bloquées et de nombreux magasins fermés, conformément à l'appel à la population lancé mardi par M. Pachinian, ont constaté des correspondants de l'AFP.La voie d'accès à l'aéroport était bloquée et les trains de banlieue perturbés, selon des responsables locaux.Des foules de manifestants, parmi lesquelles des femmes et personnes âgées, agitaient des drapeaux de l'Arménie, soufflaient dans des vuvuzelas, criant ""Une Arménie libre et indépendante!"."Chers amis, les métros et routes ont été paralysés, la route vers l'aéroport fermée", a déclaré M. Pachinian à ses partisans, ajoutant que des universités et écoles s'étaient joints au mouvement de protestation."Les gens ne cèderont pas, les manifestations ne reculeront pas", a affirmé à l'AFP Sergueï Konsulian, un homme d'affaires de 45 ans."Nous gagnerons parce que nous sommes unis, tout le peuple arménien est uni", renchérissait Gayane Amiragian, étudiant de 19 ans.Meneur de la contestation qui agite cette ex-république soviétique du Caucase depuis le 13 avril, l'opposant Nikol Pachinian a appelé à bloquer tous les moyens de transport du pays, en réaction au rejet mardi par le Parlement de sa candidature au poste de Premier ministre.Le parti au pouvoir a voté contre lui, et sur les 100 députés ayant participé au scrutin, 55 se sont exprimés contre et 45 pour la candidature du chef de la contestation antigouvernementale.Depuis le 13 avril, l'Arménie est plongée dans une crise politique sans précédent: des manifestations de plusieurs dizaines de milliers d'opposants ont provoqué le 23 avril la démission de Serge Sarkissian, qui venait d'être élu Premier ministre six jours auparavant par les députés, après avoir été le chef de l'Etat pendant dix ans.(©AFP / 02 mai 2018 10h07)