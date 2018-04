Arménie: l'ancien président Serge Sarkissian élu Premier ministre par le Parlement

Erevan - L'ex-président arménien Serge Sarkissian a été élu mardi Premier ministre par le Parlement du pays, malgré des protestations secouant depuis plusieurs jours Erevan, la capitale de cette ancienne république soviétique du Caucase du Sud.Sa candidature, proposée par le Parti républicain au pouvoir, a été soutenue par 77 députés, alors que 17 députés ont voté contre."Pour vivre dans une Arménie prospère, dans un pays où la loi règne, il faut que les volcans dormants ne soient pas en éruption. Et les volcans ne sont pas en éruption si on ne les incite pas à le faire", a déclaré M. Sarkissian devant les députés avant le vote.M. Sarkissian, qui a achevé en mars son second et dernier mandat présidentiel, revient ainsi à la tête du pays où le président exerce désormais des fonctions largement protocolaires, le Premier ministre étant doté de pouvoirs renforcés.Pour leur part, les manifestants, qui ont défilé dès la matinée à Erevan à l'appel du leader de l'opposition et député Nikol Pachinian et bloqué l'accès au ministère des Affaires étrangères, au Service des impôts et à la Banque centrale, ont promis d'organiser une manifestation de grande ampleur dans la soirée.(©AFP / 17 avril 2018 13h30)