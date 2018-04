Idjevan (Arménie) - L'opposant Nikol Pachinian a gagné samedi de nouveaux soutiens en Arménie, à trois jours de l'élection par les députés d'un nouveau Premier ministre dans ce petit pays du Caucase du sud secoué par une crise politique.La candidature de Nikol Pachinian, qui est à la tête de la fronde antigouvernementale ayant provoqué la chute lundi de l'ex-Premier ministre Serge Sarkissian, devrait être proposée mardi au cours d'une session extraordinaire du Parlement pour élire un nouveau chef du gouvernement.L'opposant, qui a besoin de 53 voix pour être élu, peut déjà compter sur le soutien de son parti Elk (neuf sièges) et sur celui du parti Arménie prospère, qui a 31 sièges au Parlement arménien.La formation Arménie prospère "ne présentera pas de candidature et soutiendra le candidat du peuple, quel qu'il soit", a ainsi annoncé samedi soir son dirigeant Gaguik Tsourakian, laissant entendre qu'il s'agit de Nikol Pachinian, sur la chaîne de télévision Kentron.De son côté, le Parti républicain au pouvoir, qui dispose de 58 sièges au Parlement, "a décidé de ne pas désigner de candidat", a dit à l'AFP son porte-parole Edouard Charmazanov."Nous allons voir quels candidats se présentent et nous déciderons alors pour qui nous voterons", a-t-il ajouté, après avoir précisé plus tôt que son parti donnerait lundi "sa position sur le vote" pour l'élection du nouveau Premier ministre."Cela ne signifie pas que le Parti républicain sort du jeu", a aussitôt tempéré l'analyste arménien Stepan Safarian. "On ignore encore s'ils vont participer au vote ou bien le rendre invalide", a-t-il expliqué.Nikol Pachinian s'est lui-même montré circonspect quant aux déclarations du Parti républicain. "Ce ne sera bon que lorsque toutes les forces parlementaires auront annoncé leur volonté de soutenir ma candidature", a-t-il dit samedi.Il a ensuite appelé les Arméniens à sortir dans les rues d'Erevan dimanche dès 08H00 GMT pour poursuivre les manifestations antigouvernementales.Accueilli en héros au cours d'un périple samedi à travers l'Arménie, Nikol Pachinian s'est rendu à Dilikan et à Idjevan, dans le nord-est, avant de rejoindre Vanadzor, la troisième ville de ce pays.Quelques centaines de personnes, beaucoup arborant le drapeau orange, bleu et rouge de l'Arménie, sont allés à la rencontre de l'opposant."Nous voulons (...) que Pachinian soit élu Premier ministre tout de suite. Si les Républicains refusent de quitter le pouvoir, nous allons les forcer pacifiquement à le faire", a déclaré à l'AFP Armen Ovsepaïan, un musicien de 43 ans qui habite à Dilikan.L'ex-Premier ministre Serge Sarkissian a rencontré le président arménien Armen Sarkissian (bien qu'ayant le même nom de famille, les deux hommes n'ont aucun lien de parenté) et le Premier ministre par intérim Karen Karapetian, a fait savoir samedi le service de presse de ce dernier.M. Karapetian avait refusé vendredi de négocier une sortie de la crise politique avec M. Pachinian, qui avait participé dans les rues de Gioumri (nord-ouest) à un défilé de milliers de ses partisans.(©AFP / 28 avril 2018 18h04)