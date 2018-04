Arménie: l'opposant Pachinian poursuit son périple à travers le pays

Idjevan (Arménie) - L'opposant Nikol Pachinian continuait son périple à travers l'Arménie, accueilli en héros par des foules de partisans, et devait se rendre samedi à Vanadzor, troisième ville du pays.Nikol Pachinian a annoncé la suspension pour deux jours, "afin que le peuple se repose", des manifestations entamées à Erevan le 13 avril et qui ont provoqué la chute lundi dernier de l'ex-Premier ministre Serge Sarkissian. Il a expliqué sa tournée en province par son envie de "rencontrer les gens (...) qui ont été très actifs" dans la contestation.A Dilijan (nord-est), petite ville de 16.000 habitants de cette ex-république soviétique du Caucase, l'opposant vêtu de son éternel tee-shirt camouflage a été accueilli par quelques centaines de personnes, beaucoup arborant le drapeau orange, bleu et rouge de l'Arménie."Nous voulons le changement en Arménie et que Pachinian soit élu Premier ministre tout de suite. Si les Républicains refusent de quitter le pouvoir, nous allons les forcer pacifiquement à le faire", a déclaré à l'AFP Armen Ovsepaïan, un musicien de 43 ans.Après Dilijan, Nikol Pachinian s'est rendu à Idjevan (nord-est), petite ville d'environ 21.000 habitants."Nous sommes prêts à rencontrer tous les membres des fractions parlementaires (...) à présenter nos propositions et à écouter les leurs, mais seulement si elles portent sur une passation pacifique de pouvoir", a-t-il déclaré lors d'un discours.Mardi, lors d'une session extraordinaire du Parlement, les députés devraient élire un nouveau Premier ministre.Nikol Pachinian devrait être proposé comme candidat à ce poste par le bloc d'opposition Yelk.De son côté, le Parti républicain au pouvoir, qui dispose de la majorité absolue au Parlement, "a décidé de ne pas nommer de candidat", a indiqué à l'AFP son porte-parole Edouard Charmazanov. "Nous allons voir quels candidats se présentent et nous déciderons alors pour qui nous voterons", a-t-il ajouté."Cela ne signifie pas que le Parti républicain sort du jeu", a souligné aussitôt l'analyste arménien Stepan Safarian, estimant que le parti au pouvoir pourrait soutenir Gaguik Tsaroukian, l'un des hommes les plus riches d'Arménie, candidat à l'élection présidentielle début avril.Lundi, le Parti républicain devrait indiquer "sa position sur le vote" du nouveau Premier ministre, selon M. Charmazanov.L'ex-Premier ministre déchu Serge Sarkissian a rencontré le président arménien Armen Sarkissian (bien que partageant le même nom, les deux hommes n'ont aucun lien familial) et le Premier ministre par intérim Karen Karapetian, a indiqué samedi le service de presse de ce dernier.M. Karapetian avait refusé vendredi de négocier une sortie de la crise politique avec M. Pachinian, qui avait participé dans les rues de Gioumri (nord-ouest) à un défilé de milliers de ses partisans.(©AFP / 28 avril 2018 15h52)